КМВА: Більшість ворожих цілей над Києвом збили. Уламки впали у пʼяти районах столиці

Російські війська в ніч проти 16 травня вкотре атакували Україну з різних видів зброї.
За даними Київської міської військової адміністрації, більшість ворожих цілей над столицею знищили.
Попередньо, уламки впали в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах міста. У Соломʼянському районі спалахнула нежитлова будівля та кілька автівок. Пожежу вже загасили. У решті районів столиці уламки впали на припарковані авто, прибудинкову територію чи в лісопаркову зону.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про трьох потерпілих у Соломʼянському районі, але пізніше у військовій адміністрації міста зазначили, що інформації про постраждалих немає.
У КМВА повідомили, що ворог бив з різних напрямків одночасно, використовував дрони, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу. Росіяни випустили максимальну кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.
ДСНС показала наслідки падіння уламків російських дронів і ракет у Києві.
- 16 травня російська армія атакувала Київ увосьме з початку місяця. Тривогу також оголошували майже в усіх областях України.