КМВА: Більшість ворожих цілей над Києвом збили. Уламки впали у пʼяти районах столиці

Російські війська в ніч проти 16 травня вкотре атакували Україну з різних видів зброї.

За даними Київської міської військової адміністрації, більшість ворожих цілей над столицею знищили.

Попередньо, уламки впали в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах міста. У Соломʼянському районі спалахнула нежитлова будівля та кілька автівок. Пожежу вже загасили. У решті районів столиці уламки впали на припарковані авто, прибудинкову територію чи в лісопаркову зону.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про трьох потерпілих у Соломʼянському районі, але пізніше у військовій адміністрації міста зазначили, що інформації про постраждалих немає.

У КМВА повідомили, що ворог бив з різних напрямків одночасно, використовував дрони, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу. Росіяни випустили максимальну кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

ДСНС показала наслідки падіння уламків російських дронів і ракет у Києві.