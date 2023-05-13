CNN: Ракета «Кинджал», яку тиждень тому збили на Київщині, мала знищити систему Patriot

Минулого тижня росія намагалася знищити американську систему протиповітряної оборони Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети «Кинджал», яку в підсумку цей же Patriot і збив.

Про це телеканалу CNN повідомили два американські чиновники.

За словами одного чиновника, українські військові випустили кілька ракет із Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету.

Американські посадовці вважають, що росіяни вловили сигнали від Patriot, що дозволило їм запустити на нього «Кинджал». CNN пише, що ракетний комплекс Patriot має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, але випромінювання цього радара також дозволяє противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження — на відміну від деяких систем ППО меншої дальності, які є в Україні, Patriot є стаціонарною, а не мобільною системою.

За словами чиновників, є способи до певної міри замаскувати ці сигнали, але російські військові, очевидно, змогли визначити приблизне місцезнаходження Patriot за межами Києва.

Україна отримала щонайменше дві системи Patriot — одну зі США й одну з Німеччини.