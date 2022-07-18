Президент усунув генпрокурора Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Їх замінять Олексій Симоненко та Василь Малюк. Хто вони? ― короткі біографії (спойлер: люди Олега Татарова)

Неофіційна причина відсторонення Венедіктової, за інформацією «Бабеля», —напружені відносини з Офісом президента. Про її можливе звільнення співрозмовники «Бабеля» в «Слузі народу» та керівництві парламенту говорили ще від початку червня. Серед причин — Венедіктова неякісно організувала роботу щодо розслідування воєнних злочинів росіян в Україні, не надто ефективний збір доказів, гальмувала справи проти експрезидента Петра Порошенка, кума путіна віктора медведчука та інших.

Ірина Венедіктова Верховна Рада України

Із Бакановим ситуація ще складніша. Про його можливе звільнення також почали говорити на початку минулого місяця. Наприкінці червня про це повідомило Politico із посиланням на чотирьох близьких до Зеленського посадовців та одного західного дипломата, який консультував владу щодо реформи СБУ. Офіс президента, за інформацію Politico, не влаштовували управлінські навички Баканова. Окрім того, ОП не влаштовували дії ключових посадових осіб СБУ на початку широкомасштабного вторгнення. У Politico наводили приклад колишнього голови Херсонського управління СБУ, генерала Сергія Криворучка, який за твердженням української влади наказав офіцерам евакуюватися з міста під час російського штурму всупереч наказу Зеленського. Його помічника, полковника Ігоря Садохіна, який за даними української влади видав росіянам розташування мінних полів і наводив їхню авіацію. А також колишнього глави внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який виїхав з України за кілька годин до широкомасштабного вторгнення росії. Згодом його затримали в Сербії. Наумова та Криворучка Зеленський назвав зрадниками і позбавив звань. Наприкінці червня Зеленський так коментував можливе звільнення Баканова: «По-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення рф на нашу землю», — говорив він, додаючи, що деякі представники правоохоронних органів після початку вторгнення «кудись поділися замість того, щоб бути на своєму місці».

Іван Баканов Facebook / СБУ

Наумов був близьким до Івана Баканова. Напередодні звільнення Баканова Держбюро розслідувань разом із СБУ затримали колишнього голову СБУ Криму Олега Кулініча, який на думку правоохоронців також співпрацював з росіянами і виказував їм дані. ZN.ua із посиланням на джерела повідомило, що Кулініч вважався «офіцером з особливих доручень» і користувався довірою Баканова. Усе це, за словами співрозмовників «Бабеля», стало поштовхом для відсторонення голови СБУ.

Виконувач обовʼязків генпрокурора ― заступник Венедіктової Олексій Симоненко

Симоненку майже 45 років. Він народився в Харківській області в Чугуєві.

Симоненко закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство у 1998 році. Тоді ж влаштувався до столичних органів прокуратури. Спочатку він працював у районній прокуратурі Ватутінського району (нині Деснянський), а потім Оболонського району, де дослужився до посади старшого слідчого прокуратури.

У 2006 році Симоненко перейшов працювати до прокуратури Київської області. Там він служив чотири рокі і дослужився до начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області.

Олексій Симоненк Офіс генерального прокурора

У 2010 році відбулися президентські вибори, на яких переміг Віктор Янукович. У перші місяці свого президентства той змінював керівників у різних органах влади ― у травні 2010 року головою СБУ став Валерій Хорошковський. Того ж місяця до СБУ перейшов і Симоненко. Вже у 2011 році Симоненко за поданням Хорошковського отримав звання «заслужений юрист України». Указ підписав Янукович. Крім того, Хорошковський достроково присвоїв Симоненку військове звання, а також нагородив трьома медалями. На яких саме посадах працював Симоненко невідомо. Але точно був першим заступником начальника головного слідчого управління СБУ. Звільнився з СБУ в березні 2019 року.

У січні 2020 року Симоненко спробував потрапити в Державне бюро розслідувань. Він подавав документи на участь у конкурсі на посаду заступника директора, коли Ірина Венедіктова тимчасово виконували обовʼязки директора ДБР. Однак конкурс Симоненко так і не пройшов. Вже за кілька місяців, у березні 2020 року, після призначення Венедіктової генпрокурором, Симоненко став її заступником. Він курував розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, а також розслідування справи Катерини Гандзюк. У грудні 2021 року саме він підписав підозру колишньому президенту Петру Порошенку в так званій вугільній справі (детально про неї читайте тут і тут). Порошенку інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.