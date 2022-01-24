У справі проти Порошенка часто згадують вугілля з ПАР. Чому обвинувачення за нього вхопилося, а адвокати пропонують ігнорувати? Розповідаємо невідомі факти історії, у якій знайшлося місце Авакову

Чотирнадцятого серпня 2014 року Міністерство енергетики під керівництвом Юрія Продана доручило держпідприємству «Укрінтеренерго» підписати договір на імпорт одного мільйона тонн південноафриканського вугілля. В Україну паливо мали доставити у вересні-грудні 2014 року.

Через пʼять днів, 19 серпня, директор «Укрінтеренерго» Володимир Зіневич підписав контракт із британською компанією Steel Mont Trading Ltd. Загальна сума договору становила трохи більше ніж 385 мільйонів гривень. Компанія мала поставити паливо в порт Іллічівська. Але в жовтні 2014 року в контракт внесли зміни — Steel Mont Trading Ltd зобовʼязалася доставити вугілля до Трипільської та Зміївської теплоенергостанцій.

За контрактом із британцями у 2014 році в Україну прийшло три партії вугілля: перша — 30 жовтня, друга — 3 листопада, третя — 15 листопада.

Четвертого листопада на засіданні РНБО з питань енергобезпеки президент Петро Порошенко розкритикував якість вугілля із ПАР. Розібратися із цією справою він доручив Генпрокуратурі та МВС. Формальним приводом для початку слідства став якийсь лист із МВС, але що це за лист і хто його автор — ні звинувачення Порошенка, ні сам він не уточнюють.

Якщо вірити тексту підозри Порошенку, на тому засіданні він прямо дав зрозуміти, що контракт із британською компанією, як і постачання вугілля на обидві ТЕС, треба призупинити. За версією звинувачення, на той час Порошенко вже був у змові з кумом російського президента Віктором Медведчуком. Через нього Росія намагалася завадити Україні диверсифікувати постачання палива та змусити купувати вугілля не на зовнішніх ринках, а в ОРДЛО. Слідчі ДБР стверджують, що реалізація цього плану розпочалася з виступу Порошенка на засіданні РНБО.

Порошенко цю версію спростовує. За його словами, перевірити контракт про закупівлю вугілля з ПАР запропонували Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко. З контракту з британцями хотіли прибрати офшори, вийти на виробників, забезпечити якість вугілля та конкурентну ціну. Ми попросили Авакова прокоментувати ці слова, але на момент виходу матеріалу він не відповів.

Вже 6 листопада 2014 року Генпрокуратура під керівництвом Віталія Яреми почала розслідувати умови закупівлі південноафриканського вугілля. Слідчі доводили два пункти: вугілля було неякісне, і його закупили за завищеною ціною. Цікаво, що вже 12 листопада на засіданні Кабміну глава МВС Арсен Аваков, відомство якого нібито ініціювало розслідування, особисто його розкритикував: «Я вважаю, що урядом маніпулюють. Вважаю, що кампанія, розгорнута проти постачання вугілля з ПАР, проти Міненерговугілля, є кампанією, що забезпечує інтереси поставити нас у залежність від Російської Федерації, від лжеорганізацій «ЛНР», «ДНР». Ми не маємо реагувати таким чином».

Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та тодішній генеральний прокурор Віталій Ярема. Getty Images / «Бабель»

Одинадцятого листопада Steel Mont Trading відмовилася підписати нову угоду на постачання вугілля з «Укрінтеренерго». Офіційна причина — перевірки української компанії працівниками ГПУ.

Другого грудня новим головою Міністерства енергетики став Володимир Демчишин — він змінив на цій посаді Юрія Продана. Той розповідав «Бабелю», що Порошенко неодноразово критикував його за постачання вугілля з ПАР та лобіював кандидатуру лояльного до нього Демчишина.

Третього грудня 2014 року директору «Укрінтеренерго» Володимиру Зіневичу, який підписав контракт на постачання вугілля з ПАР, оголосили підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах та зловживанні службовим становищем. Його звинуватили в тому, що через погану якість вугілля не можна використовувати на Трипільській та Зміївській ТЕС, для яких воно призначалося. Зіневичу загрожувало до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

У грудні 2014 — січні 2015-го ПАТ «Центренерго» підписало кілька договорів на постачання вугілля з ОРДЛО. Для цього два підприємства, які фізично перебували на окупованих територіях — «Шахта імені Кисельова» та «Луганськвугілля» — перереєстрували в Києві та відкрили рахунки в українських банках. Зарплату працівникам на окупованих територіях виплачували готівкою. Вугілля «Луганськвугілля» мало поставити в період з 16.12.2104 до 15.01.2015, а «Шахта імені Кисельова» — 30.01.2015.