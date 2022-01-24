В деле против Порошенко часто вспоминают уголь из ЮАР. Почему обвинение за него ухватилось, а адвокаты предлагают игнорировать? Рассказываем неизвестные факты истории, в которой нашлось место Авакову

Четырнадцатого августа 2014 года Министерство энергетики под руководством Юрия Продана поручило госпредприятию «Укринтерэнерго» подписать договор на импорт одного миллиона тонн южноафриканского угля. В Украину топливо должны были доставить в сентябре-декабре 2014 года.

Спустя пять дней, 19 августа, директор «Укринтерэнерго» Владимир Зиневич подписал соответствующий договор с британской компанией Steel Mont Trading Ltd. Общая сумма договора составила чуть более 385 миллионов гривен. Компания должна была поставить топливо в порт Ильичевска. Но в октябре 2014-го в контракт внесли изменения — Steel Mont Trading Ltd обязалась доставить уголь к Трипольской и Змиевской теплоэнергостанциям.

По контракту с британцами в 2014 году в Украину пришло три партии угля: первая — 30 октября, вторая — 3 ноября, третья — 15 ноября.

Четвертого ноября на заседании СНБО по вопросам энергобезопасности президент Петр Порошенко раскритиковал качество угля из ЮАР. Разобраться с этим делом он поручил Генпрокуратуре и МВД. Формальным поводом для начала следствия стало некое письмо из МВД, но что это за письмо и кто был его автором — ни обвинение Порошенко, ни сам он не уточняют.

Если верить тексту подозрения Порошенко, на том заседании он прямо дал понять, что контракт с британской компанией, как и поставки угля на обе ТЭС, нужно приостановить. По версии обвинения, к тому времени Порошенко уже был в сговоре с кумом российского президента Виктором Медведчуком. Через него Россия пыталась помешать Украине диверсифицировать поставки топлива и заставить, покупать уголь не на внешних рынках, а в ОРДЛО. Следователи ГБР утверждают, что реализация этого плана началась с выступления Порошенко на заседании СНБО.

Порошенко эту версию опровергает. По его словам, проверить контракт о закупке угля из ЮАР предложили Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко. Из контракта с британцами хотели убрать офшоры, выйти на производителей, обеспечить качество угля и конкурентную цену. Мы попросили Авакова прокомментировать эти слова, но к моменту выхода материала он не ответил.

Уже 6 ноября 2014 года Генпрокуратура под руководством Виталия Яремы начала расследовать условия закупки южноафриканского угля. Следователи доказывали два пункта: уголь был некачественный, и его закупили по завышенной цене. Интересно, что уже 12 ноября на заседании Кабмина глава МВД Арсен Аваков, ведомство которого якобы инициировало расследование, лично его раскритиковал: «Я считаю, что правительством манипулируют. Я считаю, что кампания, развернутая против поставки угля из ЮАР, против Минэнергоугля, является кампанией, обеспечивающей интересы поставить нас в зависимость от Российской Федерации, от лжеорганизаций «ЛНР», «ДНР». Мы не должны реагировать таким образом».

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков и тогдашний генеральный прокурор Виталий Ярема. Getty Images / «Бабель»

Одиннадцатого ноября Steel Mont Trading отказалась подписать новое соглашение на поставки угля с «Укринтерэнерго». Официальная причина — проверки украинской компании сотрудниками ГПУ.

Второго декабря новым главой Министерства энергетики стал Владимир Демчишин — он сменил на этом посту Юрия Продана. Тот рассказывал «Бабелю», что Порошенко не раз критиковал его за поставки угля из ЮАР и лоббировал кандидатуру лояльного к нему Демчишина.

Третьего декабря 2014 года директору «Укринтерэнерго» Владимиру Зиневичу, который подписал контракт на поставки угля из ЮАР, объявили подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением. Его обвинили в том, что из-за плохого качества уголь нельзя использовать на Трипольской и Змиевской ТЭС, для которых он предназначался. Зиневичу грозило до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

В декабре 2014 ― январе 2015-го ПАО «Центрэнерго» подписало несколько договоров на поставки угля из ОРДЛО. Для этого два предприятия, которые физически находились на оккупированных территориях — «Шахта имени Киселева» и «Луганскуголь» — перерегистрировали в Киеве и открыли счета в украинских банках. Зарплату сотрудникам на оккупированных территориях выплачивали наличкой. Уголь «Луганскуголь» должно было поставить в период с 16.12.2104 по 15.01.2015, а «Шахта имени Киселева» — 30.01.2015.