«Якби хотів — звільнив би». Зеленський прокоментував можливу відставку очільника СБУ Баканова

Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення у ЗМІ про нібито бажання звільнити очільника СБУ Івана Баканова. Він зазначив, що наразі триває перевірка правоохоронних органів після повномасштабного вторгнення рф.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з президентом Молдови Майєю Санду, пише Інтерфакс.

«Що стосується керівника Служби безпеки України: по-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення рф на нашу землю», — зазначив він.

За словами Зеленського, деякі представники правоохоронних органів після початку вторгнення «кудись поділися, замість того, щоб бути на своєму місці».

«З різних причин. Усі ці причини – я їжджу областями і сам слухаю доповіді особисто. І тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органа, наголошую, будь-кого, залежить тільки від цього. Чим я й займаюся», — сказав він.

Також Зеленський наголосив, що підтримує реформу СБУ. Цей законопроєкт вже пройшов перше читання у Верховній Раді.