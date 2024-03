78 років тому Черчилль виголосив історичну промову у Фултоні — розказав світові, як треба боротися з радянською загрозою. Згадуємо його слова, які нинішній Захід, на жаль, забув

Джерела:

Klaus Larres. Churchill's “Iron Curtain” Speech in Context: The Attempt to Achieve a “Good Understanding on All Points’”with Stalin's Soviet Union. The International History Review, Volume 40, March 2017.

Martin Gilbert. Winston S. Churchill, Volume 8: Never Despair, 1945—1965. Hillsdale College Press, 2013.

James W. Muller. Churchill's "Iron Curtain" Speech Fifty Years Later. University of Missouri. 1999.

Philip White. Our Supreme Task: How Winston Churchill's Iron Curtain Speech Defined the Cold War Alliance. PublicAffairs, 2013.