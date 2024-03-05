78 років тому Черчилль виголосив історичну промову у Фултоні — розказав світові, як треба боротися з радянською загрозою. Згадуємо його слова, які нинішній Захід, на жаль, забув

У 1945 році люди по всьому світу раділи завершенню страшної світової війни. Завершити її вдалось навіть раніше запланованого. Після капітуляції Німеччини у травні прогнозували, що Японію доведеться добивати ще щонайменше до 1946-го.

На початку 1945-го на мир сподівався і тодішній британський премʼєр Вінстон Черчилль. Але, звісно, не на простий мир, а під суворим наглядом «великої трійки» переможців — Сполучених Штатів, Великої Британії та Радянського Союзу. Ще після конференції лідерів трьох держав у Ялті в лютому того ж року Черчилль був сповнений оптимізму. Він вважав, що спільними зусиллями їм зі США вдасться бодай якось тримати під контролем радянського диктатора Сталіна. Зокрема, завадити радянській експансії у Східній Європі.

Рузвельт і Черчилль під час переговорів у Ялті, лютий 1945 року. Getty Images / «Бабель»

Здавалось б, у політичному плані все складалось за задумом Черчилля. Президент США Франклін Рузвельт усупереч негласній американській традиції вчетверте поспіль переміг на президентських виборах восени 1944-го. Лишалась дрібниця — здобути перемогу на парламентських виборах у Британії на тлі нечуваної популярності, яку Черчилль здобув протягом Другої світової.

Та до наступної зустрічі «великої трійки» в Потсдамі в липні 1945-го все пішло шкереберть. У квітні просто в робочому кабінеті помер Рузвельт. Новий глава Білого дому Гаррі Трумен отримав президентську посаду в спадок — як віцепрезидент. Він не мав досвіду у великій політиці та, звісно, не встиг напрацювати спільну з Черчиллем позицію перед зустріччю зі Сталіним.

Сам Черчилль так захопився зовнішньою політикою, що геть забув про внутрішню. Він так і лишився політиком воєнного часу, а британське суспільство вимагало мирних реформ. Зрештою Черчилль несподівано розгромно програв парламентські вибори, був змушений піти з посади прем’єра і поїхати з Потсдаму в самий розпал перемовин. Його замінив лейборист Клемент Еттлі, який і сам не вірив у свою перемогу.

На фото сидять зліва направо: британський прем’єр Клемент Еттлі, який замінив Черчилля під час конференції, президент США Гаррі Трумен і радянський диктатор Йосип Сталін, Потсдам, 1945 рік. Getty Images / «Бабель»

Натомість Сталін скористався розʼєднаністю Заходу і не просто зберіг, але покращив свої позиції. Заклав передумови для перетворення окупованих радянською армією країн Європи на соцтабір із маріонетковими режимами. Виторгував у Німеччини чималі репарації, офіційно включив до складу СРСР Кенігсберг і польські території.

Після поразки на виборах консервативна партія Черчилля перейшла в опозицію. Сам експрем’єр не збирався йти з великої політики. Однак наприкінці 1945-го за наполяганням лікарів вирішив взяти відпустку. Йому порекомендували поїхати до регіону з теплим кліматом, і Черчилль обрав американську Флориду. У середині січня 1946 року він разом з дружиною Клементиною прибув до Маямі, востаннє вони разом відпочивали ще до початку Другої світової. Згодом до них приєдналася донька Сара.

Черчилль з дружиною і донькою в Маямі, 1 березня 1946 року. Getty Images / «Бабель»

Упродовж шести тижнів Черчилль добросовісно відпочивав — приймав сонячні ванни, малював пейзажі на пляжах, зʼїздив з родиною на Кубу. Місцевих газетярів попередили, щоб вони не докучали експрем’єрові, бо той приїхав відпочивати. І відвідає хіба що кілька офіційних заходів. Утім, до Черчилля нерідко підходили люди на вулицях і просили автограф, а папараці фотографували його під час прогулянок і за мольбертом. У Сполучених Штатах він був не менш популярний, ніж у Британії, особливо після своєї історичної промови в Конгресі у грудні 1941 року.

Черчилль малює на пляжі Маямі в оточенні фотографів, 26 січня 1946 року. Getty Images / «Бабель»

Попри відпочинок, Черчилль слідкував за подіями у світі. Він, звісно, звернув увагу на виступ Сталіна в Москві 9 лютого 1946 року. Суть промови радянського диктатора була наступною: так, СРСР переміг у Другій світовій разом з Британією, США та іншими союзниками, але без радянської допомоги вони б не впорались; війна довела, що радянський лад є найкращою з усіх формою організації суспільства; взагалі-то це в капіталістичних країнах виник фашизм, це вони розв’язали Другу світову війну, як і Першу світову; а СРСР завжди був мирним, демократичним і ніколи не підтримував жодного агресора. Тож, найімовірніше, заяви Сталіна вплинули на Черчилля під час підготовки до своєї промови.

Кадри з промови Сталіна 9 лютого 1946 року. Getty Images / «Бабель»

Експрем’єр прибув до Штатів не лише заради відпочинку. Він сподівався налагодити звʼязки з американським президентом Труменом, з яким до цього бачився лише раз під час провальної Потсдамської конференції.

Ще в жовтні 1945 року Черчилль отримав листа від президента Вестмінстерського коледжу в невеличкому містечку Фултон в штаті Міссурі із запрошенням прочитати лекцію про міжнародні відносини. Президент невеликого коледжу навряд чи міг розраховувати на візит Черчилля, якби інший президент особисто не написав постскриптум до листа: «Це чудовий коледж у моєму рідному штаті. Сподіваюся, ви зможете прибути. Я вас представлю. З найкращими побажаннями, Гаррі Трумен». Ще з часів Потсдама в Білому домі так і не змогли напрацювати якусь чітку стратегію переговорів з СРСР. А кращого експерта за Черчилля годі було й шукати.

Британський експрем’єр, ясна річ, прийняв запрошення. А на загал жартував, що не міг відмовити коледжу з «доволі знайомим імʼям, що нагадує мені про те місце, де я здобув навички з політики, риторики й діалектики». Він натякав на Вестмінстерський палац, де засідає парламент Великої Британії. На початку березня 1946 року Черчилль прибув до Вашингтону, а звідти разом із Труменом рушив президентським потягом до Фултона.