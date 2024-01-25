КНР і Тайвань понад 70 років сперечаються, хто з них справжній Китай. Згадуємо історію протистояння комуністів і націоналістів, яке будь-якої миті може перерости в велику війну

На межі ХІХ—ХХ століть китайська імперія під управлінням маньчжурської династії Цін поступово занепадала. Вона втратила контроль над Кореєю. На решту її територій та ресурсів претендували західні держави — Франція, Британія, Німеччина та США. А два китайських сусіди, росія та Японія, навіть влаштували через це війну.

Усередині країни сформувався революційний рух, головним ідеологом якого став Сунь Ятсен. Він мав вищу освіту, багато подорожував. Знав англійську мову та захоплювався культурою, історією і політичними традиціями західних країн, згодом навіть прийняв християнство. Для майбутнього вільного та сильного Китаю Ятсен сформулював політичну ідеологію «трьох народних принципів»: націоналізму, тобто єдиної національної держави, народовладдя та народного добробуту. Також він висунув ідею про пʼять гілок влади для демократичної держави: законодавчу, виконавчу, судову, а також селективну і контролюючу.

Сунь Ятсен у своєму будинку в Гуанчжоу, 1923 рік. Getty Images / «Бабель»

Сунь Ятсен був не лише теоретиком, а й практиком. З 1890-х років він організував більш як десять антиурядових повстань. Але вони щоразу закінчувались поразкою, а Ятсен був змушений тікати з країни. У 1905 році, перебуваючи в черговому вигнанні в Токіо, він створив китайську революційну організацію «Тунменхой».

У вересні 1911 року почався стихійний бунт в артилерійському дивізіоні в провінції Хубей. У жовтні, коли його підтримав саперний батальйон і два піхотних полки, бунт переріс у повстання. А вже незабаром виступи поширились і на сусідні провінції та перетворились на справжню революцію, яку очолив «Тунменхой». Згодом у місті Нанкін представники сімнадцяти повсталих провінцій проголосили весь Китай республікою й обрали Суня Ятсена її тимчасовим президентом.

Сунь Ятсен іде на засідання Кабінету міністрів Китайської Республіки, 1911 рік. Getty Images / «Бабель»

Країна опинилась на порозі тривалої громадянської війни. Бажаючи якнайшвидше її припинити, Ятсен таємно зустрівся з командувачем імператорськими військами генералом Юанем Шикаєм, який мав репутацію ліберала, і запропонував йому президентську посаду в новій республіці. Задум вдався, маньчжурська династія лишилась без військової підтримки і в лютому 1912 року була змушена відмовитись від престолу. Так завершився імперський період в китайській історії, що тривав з ІІІ століття до нашої ери.

Та Шикай виявився лібералом лише на словах. Він повернув столицю до Пекіну, який контролювали його війська, досить швидко встановив диктаторський режим і почав розправлятися з опонентами. Уже в серпні 1912 року Сунь Ятсен із соратниками створив опозиційну партію Гоміндан і спробував організувати «другу революцію» — повстання проти режиму Шикая. Все завершилось провалом, і Ятсен знову був змушений тікати за кордон.

У 1914-му Шикай розпустив парламент, а наприкінці 1915-го проголосив себе імператором. Утім, правив він всього 82 дні. У березні 1916 року Шикай, не отримавши підтримки навіть від найближчого оточення, зрікся імператорського титулу й відновив республіку, а за кілька місяців помер. Після цього країну поділили між собою військові правителі — колишні генерали Шикая. Найпотужніші мілітаристські кліки були на півночі країни, вони періодично укладали між собою союзи, воювали одне з одним та захоплювали владу в Пекіні.

Юань Шикай (у центрі) серед своїх генералів після інавгурації на посаду президента Китайської Республіки, 1912 рік. Getty Images / «Бабель» Юань Шикай в останні дні свого імператорства, 1916 рік. Getty Images / «Бабель» Юань Шикай (у центрі) серед своїх генералів після інавгурації на посаду президента Китайської Республіки, 1912 рік. Юань Шикай в останні дні свого імператорства, 1916 рік. Getty Images / «Бабель»

А на півдні Китаю знов активізувався революційний рух. У 1917 році до країни повернувся Сунь Ятсен і разом з іншими членами Гоміндану сформував у південному місті Гуанчжоу новий республіканський уряд. Ятсен намагався домогтись міжнародного визнання. Тож навіть оголосив війну Німеччині та її союзникам у Першій світовій, сподіваючись на підтримку Великої Британії, Франції та США. Але західні держави навіть не звернули на це уваги.

У 1923 році до Сунь Ятсена звернулись російські більшовики і запропонували допомогу за умови, що Гоміндан співпрацюватиме з молодою Компартією Китаю. Ятсен погодився. Того ж року до Китаю прибули радянські радники, а до Москви відправився на військові та політичні курси один з довірених людей Ятсена — Чан Кайші. Після повернення він заснував та очолив військову академію Вампу, де готував офіцерів для армії республіки.

Сунь Ятсен і Чан Кайші у військовій академії Вампу, 1924 рік. Getty Images / «Бабель»

Гоміндан та Компартія сформували союз — Перший обʼєднаний фронт. За допомогою радянських військових радників створили Національно-революційну армію та розробили план кампанії проти північних мілітаристів. Але все ледь не пішло шкереберть, коли в березні 1926 року від раку помер Сунь Ятсен. Гоміндан розколовся на праве крило на чолі з Чаном Кайші та ліве, яке підтримували комуністи. Але в 1926 році китайська компартія за вказівкою Кремля пішла на поступки і погодилась на призначення Чана Кайші на посаду командувача Національно-революційної армії. Радянський Союз надіслав озброєння та техніку, і влітку 1926-го сили Першого обʼєднаного фронту вирушили в похід на північ.

Чан Кайші оголошує початок походу на північ, 1926 рік. Getty Images / «Бабель»

За перші пів року Чану Кайші вдалося розбити розʼєднані сили мілітаристів, захопити Нанкін і взяти під контроль центральну частину Китаю. Але на початку 1927-го комуністи разом із лівим крилом Гоміндану не витримали. Спочатку вони створили власний уряд на півдні, в Ухані, а в березні влаштували заколот у Шанхаї.

Чан Кайші відреагував жорстко. У квітні він віддав таємний наказ репресувати комуністів та їхніх прихильників. У Шанхаї місцеві банди за вказівкою Чана Кайші влаштували справжню різанину, в якій загинуло близько пʼяти тисяч людей. Арешти і страти комуністичних лідерів прокотилися всіма підконтрольними Гоміндану провінціями Китаю.