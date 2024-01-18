Китай провів найбільше за три тижні бойове патрулювання навколо Тайваню

Китай провів найбільші за три тижні військові маневри навколо Тайваню — це перша «відповідь» КНР на обрання прозахідного Лая Цінде тайванським лідером.

Про це повідомило Міністерство оборони Тайваню.

Сьогодні вночі 24 бойові літаки патрулювали навколо острова, 11 із них перетнули серединну лінію Тайванської протоки та ввійшли в розпізнавальну зону ППО Тайваню. Літаки супроводжували пʼять кораблів ВМС Китаю.

Ці дії Народно-визвольної армії Китаю стали найбільшими з 28 грудня повітряними маневрами й порушенням тайванської зони ППО, пише Financial Times. Також це патрулювання було першою «відповіддю» Китаю на перемогу у президентських виборах Тайваню прозахідного Лая Цінде, який підтримує незалежність острова.

Що відбувається між Китаєм і Тайванем

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

13 січня 2024 року на острові пройшли президентські та парламентські вибори. Основними кандидатами на пост президента були Лай Цінде від Демократичної партії та Хоу Юї від партії «Гоміндан», орієнтованої на Китай. Від їхніх результатів, як очікувалося, залежатимуть відносини Тайваню зі США і Китаєм на роки та безпека в регіоні.

Напередодні виборів Китай посилював військову активність поблизу острова. Від початку року Пекін уже залучав майже 70 військових літаків і до 40 бойових кораблів, а також різко активізував використання повітряних куль, які щодня пролітають над островом. Їхнє призначення невідоме, оскільки тайванська ППО не намагається їх збивати чи приземлити в якийсь інший спосіб.

20 грудня 2023 року NBC писало, що Сі Цзіньпін на саміті в Сан-Франциско прямо сказав Джо Байдену, що Китай планує приєднати Тайвань нібито мирним шляхом, а не силовим. Коли Байден попросив Пекін не втручатися у виборчий процес Тайваню, Сі відповів, що мир — це «все добре», але Китаю потрібно рухатися до врегулювання ситуації. У новорічному зверненні Сі Цзіньпін заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче».