На виборах у Тайвані перемагає прозахідний кандидат Лай Цінде

Сьогодні, 13 січня, на Тайвані розпочалися президентські та парламентські вибори. У перегонах за крісло президента перемагає прозахідний кандидат Лай Цінде — віцепрезидент Тайваню, представник Демократичної прогресивної партії, що підтримує незалежність острова від Китаю. Для КНР він є найбільш невигідним.

Про це пише тайванське інформагентство Focus Taiwan.

Вже прозвітували 99% виборчих дільниць: у Цінде 40,1% голосів, у Хоу Юї від консервативної партії «Гоміндан» 33,5%, а в опозиціонера обох сил Ке Веньчже — 26,5%..

Кандидат від «Гоміндану» Хоу Юї наполягав на відновленні взаємодії з Китаєм і засуджував Лая за підтримку формальної незалежності Тайваню.

Ке Веньчже, колишній мер столиці Тайбей, висуванець від «третьої сили» — Тайванської народної партії — має популярність серед молодих виборців завдяки тому, що зосереджується на нагальних питаннях, як-от висока вартість житла. Він також казав про плани налагодити відносини з Китаєм, але наполягав, що це не має відбуватися за рахунок відмови від тайванської демократії і способу життя.

Лай Цінде, що лідирує на виборах, обіцяє продовжити курс чинної президентки Цай Інвень, а Китай і «Гоміндан» напередодні синхронно заявили про небезпеку перемоги Цінде, оскільки вона становить «небезпеку для миру».

Юї, проте, офіційно визнав свою поразку та привітав опонента: «Я сподіваюся, що всі партії зможуть протистояти викликам, які стоять перед Тайванем. Нам потрібен обʼєднаний Тайвань [...]. У нас багато запитань і проблем, нам потрібен уряд, який їх вирішує, і нам потрібен уряд, який також служить своїй молоді. Блакитні [«Гоміндан»] будуть рухатися вперед, ми будемо сильнішими», — сказав він.

Цінде заявив, що він «сповнений рішучості захистити Тайвань від китайської загрози» і збереже статус-кво між протоками.

Що думає Китай

Напередодні виборів Китай посилював військову активність поблизу острова. Від початку року Пекін уже залучав майже 70 військових літаків і до 40 бойових кораблів, а також різко активізував використання повітряних куль, які щодня пролітають над островом. Їхнє призначення невідоме, оскільки тайванська ППО не намагається їх збивати чи приземлити в якийсь інший спосіб.

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

20 грудня 2023 року NBC писало, що Сі Цзіньпін на саміті в Сан-Франциско прямо сказав Джо Байдену, що Китай планує приєднати Тайвань нібито мирним шляхом, а не силовим. Коли Байден попросив, щоб Китай поважав виборчий процес Тайваню, Сі відповів, що мир — це «все добре», але Китаю потрібно рухатися до врегулювання ситуації. У новорічному зверненні Сі Цзіньпін заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче».

Як вибори на Тайвані вплинуть на Україну

Геополітична напруга в Східній Азії впливає на порядок денний США, а отже, і на реалії України. Насамперед ідеться про переорієнтацію фокусу уваги та ресурсів Вашингтону з Європи на інший регіон і про розподіл постачання озброєння США між кількома партнерами. Тобто в разі збройної агресії Китаю проти Тайваню США можуть стати на захист острова, а це ускладнить процес передачі допомоги Україні.