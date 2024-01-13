На Тайвані проходять президентські та парламентські вибори. Чого чекати Україні

Сьогодні, 13 січня, на Тайвані розпочалися президентські та парламентські вибори. Їхні результати визначать відносини острова зі США і Китаєм на роки та вплинуть на регіональну безпеку. За підрахунками, битва за Тайвань обійдеться в 10% світового ВВП — це більше за збитки від пандемії COVID-19 і війни в Україні.

Про це пише Focus Taiwan.

За можливість створити уряд борються кілька місцевих партій. Найзапекліше змагання розгортається між двома найбільшими політсилами острова: Демократичною прогресивною партією (ДПП) та консервативною партією «Гоміндан», яка заснувала Республіку Китай після втечі у 1949-му на Тайвань від комуністів.

Чинна президентка Тайваню Цай Інвень, яка представляє нині правлячу Демократичну прогресивну партію, балотуватися на ці вибори вже не може — вона була президенткою максимальні два терміни, з 2016 року.

Президент — ключова фігура тайванської політичної системи, глава держави і головнокомандувач. Обирають президента (і віцепрезидента, що йде з ним у парі) прямим голосуванням в один тур, для перемоги потрібно набрати більшість голосів. На роль лідера країни є три основних кандидати:

Лай Цінде — віцепрезидент Тайваню, представник Демократичної прогресивної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю і вважає його свободу запорукою безпеки;

Хоу Юї — мер міста Нью-Тайбей, висуванець від опозиційної чинній владі Тайваню партії «Гоміндан», яка орієнтована на Китай та наполягає на відновленні контактів, співпраці та діалогу з КНР, а також на «тактиці стримування без провокацій»;

Ке Веньчже — колишній мер міста Тайбей, висуванець від «третьої сили» — Тайванської народної партії, яка позиціонує себе як альтернативу традиційному багаторічному протистояню двох інших партій.

Під час предвиборчої кампанії Хоу Юї заявляв, що 13 січня тайванці прийдуть на вибори між миром і війною. Він упевнений, що запобігти повномасштабному вторгненню КНР може тільки активніша дипломатична й економічна взаємодія з Пекіном, і збирається розвивати її. Водночас Лай Цінде не бачить необхідності у формальному оголошенні незалежності від Китаю, адже «Тайвань уже є суверенною, незалежною країною під назвою Китайська Республіка». Ке Веньчже критикує позицію обох політичних опонентів і впевнений, що в разі своєї перемоги зможе знайти «золоту середину між мʼякістю «Гоміндана» до КНР і радикальністю Демократичної прогресивної партії».