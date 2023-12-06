Напередодні японської атаки на Перл-Гарбор американці ще не збирались «воювати за чужі інтереси», Гітлер провалився під Москвою, а король Бельгії одружився в полоні. Що відбувалося 6 грудня 1941 року

Радянські війська перейшли в контрнаступ під Москвою. Німецький наступ на столицю СРСР почався 30 вересня 1941 року. Попри опір радянської армії, на кінець жовтня активні бої точилися вже приблизно за 80 кілометрів від Москви. Гітлер розраховував захопити радянську столицю до зимових холодів. У місті почалась паніка через масову евакуацію. Другого грудня німецькі частини дійшли до міста Хімки — звідти було близько 30 кілометрів до центру Москви. Але вже 5—6 грудня 1941 року радянські війська перейшли в контрнаступ. На початок січня 1942-го німців вдалося відтіснити на відстань 100—250 кілометрів від столиці. Це була перша вагома стратегічна перемога радянських військ від початку німецького нападу в червні 1941-го. Плани Гітлера завдати швидкої поразки Радянському Союзу провалились, війна перейшла в затяжну стадію. Під час контрнаступу радянська армія втратила приблизно 370 000 солдатів. Загалом під час битви за Москву радянські втрати, за різними даними, становили майже мільйона людей, німецькі — близько пів мільйона. Німецькі танки на підступах до Москві, кінець листопада 1941 року. Getty Images / «Бабель» Контратака радянських військ під Москвою, грудень 1941 року. Getty Images / «Бабель» Німецькі танки на підступах до Москві, кінець листопада 1941 року. Контратака радянських військ під Москвою, грудень 1941 року. Getty Images / «Бабель» У радянської перемоги було кілька факторів. Один з найголовніших — додаткові резерви, які перекинули з Далекого Сходу. За кілька місяців до цього радянське керівництво переконалося, що Японія не нападатиме на СРСР принаймні до кінця року, попри наполегливі прохання Німеччини. Натомість японці зосередилися на тому, щоб знищити Тихоокеанський флот США. Цю інформацію добув Ріхард Зорге — радянський шпигун, який працював прессекретарем у німецькому посольстві в Токіо. У жовтні 1941 року Зорге викрили та заарештували, а в листопаді 1944-го стратили. У 1950-х розслідування американського Конгресу дійшло висновку, що резидентура Зорге доклала багато зусиль, аби підштовхнути Японію до нападу на США. Свіжі бойові частини радянської армії вирушають на фронт під Москвою, грудень 1941 року. Getty Images / «Бабель» Також з осені 1941 року СРСР отримував американські військові поставки за ленд-лізом, значна частина яких йшла на оборону Москви. Свою роль у поразці німців під Москвою зіграли й погодні умови. У грудні температура на Московському фронті опускалась майже до -40 °C. Британці завдали першої серйозної поразки німцям у Північній Африці. У лютому 1941 року Гітлеру довелося рятувати свого союзника — італійського диктатора Беніто Муссоліні, який потерпав від британських військ у Північній Африці. На допомогу відправили дві дивізії під командуванням генерала Ервіна Роммеля. Той висадився у столиці Лівії Триполі, взяв під командування залишки італійських військ і стрімкими ударами почав тіснити британців на схід. На початку квітня британські підрозділи потрапили в оточення в місті Тобрук — стратегічно важливому лівійському порті на узбережжі Середземного моря. Наприкінці листопада 1941 року британські війська розпочали операцію «Хрестоносець», щоби деблокувати Тобрук. Після запеклих боїв Роммель ввечері 6 грудня відійшов від міста. Так завершилася восьмимісячна блокада Тобрука. Остаточно вибити німецько-італійські війська з Північної Африки вдалося лише на початку 1943 року за підтримки американців.

Британські солдати беруть у полон німецьких танкістів під Тобруком, 3 грудня 1941 року. Getty Images / «Бабель»

Німці посилили репресії в окупованій Західній Європі. Улітку 1941 року значна частина німецьких військ вирушила на Східний фронт воювати проти СРСР. Після цього в окупованих західноєвропейських країнах активізувався рух опору. Почастішали випадки саботажів і диверсій. Німці спочатку поводилися із затриманими західноєвропейцями відповідно до міжнародних конвенцій. Їхні справи розглядали у військових судах, які, окрім смертних вироків, нерідко засуджували й до тривалого увʼязнення з метою «перевиховання». Та на осінь 1941 року ці суди вже були перевантажені, тож розгляд справ затягувався. Гітлер вважав таку систему неефективною, а вироки надто мʼякими. На засіданнях штабу на початку грудня він вимагав відмовитися від «будь-якої лицарської поведінки щодо супротивника» і зняти «всі традиційні обмеження у веденні війни». Німецький полонений показує нацистську камеру для тортур і розстрілів у Парижі, 1945 рік. Getty Images / «Бабель» Сьомого грудня 1941 року за наказом Гітлера начальник штабу Верховного командування збройних сил Німеччини Вільгельм Кейтель видав директиву під кодовою назвою «Ніч і туман». Вона дозволяла викрадати будь-кого навіть за підозрою у причетності до руху опору та таємно вивозити до Німеччини. У листі з інструкціями до виконання Кейтель писав, що «ефективного залякування можна досягти лише смертною карою або заходами, за допомогою яких родичі злочинця і населення нічого не знатимуть про долю вʼязня».

Гітлер (праворуч) розмовляє з Вільгельмом Кейтелем на борту свого літака, 1941 рік. Getty Images / «Бабель»

Цю директиву застосовували переважно в окупованих країнах Західної Європи: Бельгії, Франції, Нідерландах, Люксембурзі, Норвегії та Данії. За приблизними підрахунками, у такий спосіб викрали майже сім тисяч людей, однак точна кількість невідома. Понад 300 з них стратили одразу, решта опинилися в концтаборах. Головний виконавець цієї директиви, Вільгельм Кейтель постав перед Нюрнберзьким трибуналом над нацистськими воєнними злочинцями, його засудили до страти. Вільгельм Кейтель підписує акт про беззастережну капітуляцію Німеччини в Берліні, 8 травня 1945 року. Getty Images / «Бабель» Бельгійський король одружився в полоні. Відносини тодішнього короля Бельгії Леопольда ІІІ з урядом були непростими, він постійно намагався збільшити власні повноваження. Коли впродовж травня 1940 року німецькі війська розбили бельгійську армію та окупували країну, король відмовився евакуюватися разом з міністрами. Він побоювався, що урядовці оголосять його дезертиром, який покинув армію і державу. Тож Леопольд залишився у Брюсселі та підписав капітуляцію. Леопольд ІІІ (у світлому плащі) оглядає війська після початку Другої світової війни, 1939 рік. Getty Images / «Бабель» Але міністри оголосили його зрадником. Цю тезу підхопила британська та французька преса. Хоч Леопольд відмовився очолити окупаційний уряд і відправився під домашній арешт до королівської резиденції, тавра «короля-зрадника» він позбутися не зміг. Перебуваючи в полоні, Леопольд вирішив одружитись вдруге і таємно обвінчався з донькою місцевого підприємця Ліліан Байлс. Але цим тільки ще більше нашкодив своїй репутації. За бельгійським законодавством цивільний шлюб мав передувати церковному. Шостого грудня 1941-го вони побралися за цивільним законодавством. Та було вже пізно, нову дружину короля в Бельгії так і не прийняли. Леопольд ІІІ на вілі у Швейцарії разом зі своєю другою дружиною Ліліан Байлс та їхньою донькою, поруч стоять діти від першого шлюбу короля, 1945 рік. Getty Images / «Бабель» Після війни бельгійці розколися на тих, хто виступав проти короля, і тих, хто його підтримував. Країна опинилась на межі громадянської війни. Зрештою у 1951 році Леопольд ІІІ зрікся престолу на користь свого старшого сина Бодуена. Леопольд ІІІ підписує акт зречення престолу на користь свого сина, принца Бодуена (стоїть праворуч), 16 липня 1951 року. Getty Images / «Бабель» Білий дім виділив гроші на розробку ядерної бомби. Шостого грудня 1941 року американський президент Франклін Рузвельт підписав розпорядження, яким виділив штабу Північного Атлантичного дивізіону інженерного корпусу Армії США $2 мільярди на потреби проєкту «Мангеттенський інженерний район». Такою була початкова кодова назва програми з розробки ядерної зброї у США. Згодом її перейменували на «Мангеттенський проєкт». Його очолив американський фізик-ядерник Роберт Оппенгеймер, а в жовтні 1943-го до нього долучився український вчений, експерт з вибухівки Георгій Кістяківський. Від початку США планували створити ядерну зброю швидше за нацистів. Зрештою дві бомби, виготовлені в рамках «Мангеттенського проєкту», скинули на Японію. Американська військова кінохроніка атомного бомбардування японського міста Нагасакі, 9 серпня 1945 року. Getty Images / «Бабель» Рузвельт написав листа японському імператору, щоб запобігти війні. Увечері 6 грудня 1941 року американський президент відправив особистого листа японському імператору Хірохіто. У ньому Рузвельт просив не допустити війни. «Я звертаюся до Вашої Величності в цю хвилину з гарячою надією, що ви зможете, як і я, подумати в цій надзвичайній ситуації, як розвіяти темні хмари. Я впевнений, що ми обидва заради народів не лише наших власних великих країн, але й заради людей на сусідніх територіях, маємо священний обовʼязок відновити традиційну дружбу і запобігти подальшим смертям і руйнуванням у світі», — йшлося наприкінці листа. Кінохроніка з бази Перл-Гарбор за кілька місяців до нападу, 1941 рік. Getty Images / «Бабель» Однак японський Генштаб наказав токійському телеграфному агентству затримати пересилання листа. Посол США в Токіо Джозеф Грю сподівався передати послання імператору особисто, однак йому відмовили в аудієнції. Надсекретний військовий план уряду США потрапив до газет. Четвертого грудня 1941 року газети Chicago Tribune і Washington Times Herald вийшли із заголовком «Плани війни Ф. Д. Р.!» на перших шпальтах. У статтях опублікували деталі плану Збройних сил США на випадок вступу в Другу світову війну. Зокрема, йшлося про створення десятимільйонної армії та відправку військ до Європи й Африки, щоб допомогти Британії та Франції боротися проти нацистів та їхніх союзників. Публікація спричинила величезний скандал. На той час в американському суспільстві панували ізоляціоністські настрої. Памʼятаючи досвід Першої світової, американці не хотіли знову відправлятися за океан «воювати за чужі інтереси». На цій хвилі Сенат у другій половині 1930-х ухвалив кілька законів про нейтралітет Сполучених Штатів у майбутніх війнах. Тепер же політичні опоненти Рузвельта закидали, що він порушує власну передвиборчу обіцянку 1940 року про те, що «наші хлопці ніколи не братимуть участі в чужих війнах».

Протест у Конгресі США проти закону про ленд-ліз, 1941 рік. Getty Images / «Бабель»