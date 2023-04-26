78 років тому диктатор Беніто Муссоліні разом із коханкою намагався втекти з Італії. Їх спіймали та розстріляли, а тіла віддали на глум натовпу (так, ми знову натякаємо) — історія в архівних фото

У 1922 році 39-річний лідер Національної фашистської партії Беніто Муссоліні став наймолодшим премʼєром в історії Італії. Він прийшов до влади на тлі соціальної, економічної та політичної кризи, яка охопила країну після Першої світової війни. Письменник і ліберальний політик Джустіно Фортунато так описував тодішні настрої в італійському суспільстві: «Як буває в моменти величезної небезпеки, усі волають про пророцьку появу Чоловіка з великої літери, який зможе врешті-решт привести країну до ладу».

Беніто Муссоліні (у центрі з піднятою рукою) серед членів фашистської партії, 1922 рік. Getty Images / «Бабель»

Завдяки своїй харизмі, рішучості та ораторським здібностям Муссоліні здобув симпатії багатьох італійців. «Я служив Муссоліні, тому що був упевнений: він — людина видатних, навіть безпрецедентних із певного погляду якостей. У перші роки його правління я навіть вважав, що сам Господь покликав його відновити мою батьківщину та забезпечити їй гідну долю», ― писав у мемуарах колишній секретар Національної фашистської партії Джованні Джуріаті.

Навіть ті, хто не підтримував фашистську партію, добре ставилися до її лідера. У той період Муссоліні захоплювався майбутній американський президент Франклін Рузвельт. А майбутній британський премʼєр Вінстон Черчилль назвав Муссоліні «новим Цезарем XX століття і найкращим законодавцем серед тих, що живуть нині».

Досить швидко навколо Муссоліні утворився справжній культ, який обростав міфами про його ледь не надприродне походження. Його називали «живим символом національного визволення, найвищим утіленням держави та батьківщини, політичним і духовним провідником». Зрештою, у 1925 році Муссоліні отримав офіційний титул «дуче», який походив із військової традиції Давнього Риму. А фашизм став асоціюватись із силою та порядком, як це було в часи розквіту Римської імперії. Італійський письменник Віталіано Бранкаті так описував свої враження від зустрічі з дуче: «Двері відчиняються, і я бачу Муссоліні. Увесь зал навколо нього блищить ― підлога, темні меблі, стіни, і на мить складається враження, що цей зал прагне його віддзеркалити. Але його фігура виглядає занадто великою, самотньою, єдиною в залі посеред марних відблисків, посеред даремного прагнення навколишніх речей відобразити його».

Беніто Муссоліні виступає із промовою в Римі, 1940 рік. Getty Images / «Бабель»

Формальним правителем Італії лишався король Віктор Емануїл III. Насправді ж вся влада доволі швидко перейшла до рук Муссоліні. Він придушив опозицію і заборонив всі партії, окрім фашистської. Взяв під контроль пресу і радіо, запровадив жорстку цензуру. Таємна поліція влаштовувала масові репресії, а італійців заохочували доносити одне на одного. Парламент перетворився на декоративний орган, де замість політичних дискусій депутати співали патріотичних пісень на честь дуче. Найвищою державною структурою стала Велика фашистська рада з найближчих соратників Муссоліні. Сам дуче, окрім премʼєрської посади, очолив сім міністерств, зокрема внутрішніх і зовнішніх справ. Став міністром оборони та, звісно ж, головнокомандувачем.

Встановивши диктатуру в Італії, Муссоліні зайшовся будувати Нову Римську імперію. Його головною задачею було зробити Середземне море mare nostrum, тобто «нашим морем». І спочатку все складалось непогано. Італія захопила грецький острів Корфу, взяла під контроль Лівію, витіснивши звідти Туреччину. Муссоліні встановив маріонетковий режим в Албанії, а потім сам же його «блискавично переміг», окупувавши країну. У 1935 році Італія вторглася в Ефіопію, розбила її нечисленну армію та оголосила своєю колонією. Італійський король Віктор Емануїл III став ще й імператором Ефіопії. А Муссоліні отримав додатковий титул «Засновник імперії».

Беніто Муссоліні (ліворуч) та італійський король Віктор Емануїл III на військових навчаннях, березень 1935 року. Getty Images / «Бабель»

Перед Другою світовою війною Муссоліні націлився загарбати Мальту, Корсику і Туніс. Але тепер треба було вирішити, на чий бік пристати. Із Британією та Францією у Муссоліні зіпсувались відносини через його колоніальні забаганки. Однак дуче недолюблював Гітлера. Ще на початку 1930-х він відкрито називав німецького фюрера «огидною оскаженілою істотою», а Німеччину ― «країною варварів, що є споконвічними ворогами Риму».

Поворотним став вересень 1937 року. Тоді Гітлерові з пʼятої спроби вдалося вмовити Муссоліні приїхати до Німеччини. Протягом тижня фюрер влаштовував для дуче грандіозні паради та мітинги, возив його по військових заводах, разом вони спостерігали за маневрами відмінно вишколених та екіпірованих німецьких солдатів. Вражений міццю воєнної машини Німеччини, Муссоліні під час виступу 29 вересня перед багатотисячним натовпом у Берліні заявив: «Італійський фашизм нарешті знайшов друга, і він піде з ним до самого кінця».

Кінохроніка візиту Беніто Муссоліні до Німеччини, вересень 1937 року. Getty Images / «Бабель»

У травні 1939-го Італія підписала з НІмеччиною договір про дружбу і взаємодопомогу ― «Сталевий пакт». У вересні того ж року Гітлер разом зі Сталіним напав на Польщу і розпочав Другу світову війну. Муссоліні, всупереч союзницьким зобовʼязанням, вирішив почекати та подивитись, як відреагують Британія і Франція. Тож спочатку він оголосив про нейтралітет, чим неабияк розлютив Гітлера. Італія вступила у війну тільки 10 червня 1940 року, коли Німеччина вже фактично розбила французько-британські сили в Європі.