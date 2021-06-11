79 років тому СРСР прийняли до програми ленд-лізу. США постачали йому все — від танків і літаків до тушонки і валянків, а Радянський Союз тягнув з оплатою аж до розвалу (багато архівних фото)

Історія ленд-лізу почалася у травні 1940 року. На цей час Німеччина практично захопила Західну Європу, і загроза вторгнення нависла над Великою Британією. Пʼятнадцятого травня 1940 року британський премʼєр Вінстон Черчилль попросив у президента США Франкліна Рузвельта надати Англії в тимчасове користування 40—50 старих есмінців в обмін на доступ до британських військово-морських і повітряних баз в Атлантичному океані. Англійці запропонували три схеми розрахунку: безоплатний дар, оплата готівкою або оренда, тобто лізинг. Зрештою зійшлися на третьому варіанті, і у вересні 1940 року перші американські есмінці вирушили в оренду до Британії.

Колишній американський есмінець, поставлений за ленд-лізом, на службі в Королівському флоті Британії, 1940 рік. Imperial War Museums Діти їдять яйця, надані Америкою за схемою ленд-лізу, в школі Стаффордширу, Британія, 1941 рік. Imperial War Museums Колишній американський есмінець, поставлений за ленд-лізом, на службі в Королівському флоті Британії, 1940 рік. Діти їдять яйця, надані Америкою за схемою ленд-лізу, в школі Стаффордширу, Британія, 1941 рік. Imperial War Museums

Після цього в американському Мінфіні замислили перенести досвід цієї угоди на всю зовнішню політику. Рузвельту теж сподобалася ідея здавати союзникам в оренду озброєння. Так він міг вирішити одразу кілька завдань. По-перше, відправляючи зброю, а не солдат, президент виконував свою передвиборчу обіцянку: «Наші хлопці ніколи не братимуть участі в чужих війнах». По-друге, така схема дозволяла розширювати виробництво, отже — створювати нові робочі місця. І нарешті, США могли впливати на країни, які одержували допомогу. Наприкінці війни в боржниках у Сполучених Штатів опинилося майже пів світу — понад 40 держав Європи, Азії та Латинської Америки, які воювали проти Німеччини та її союзників.

Президент США Франклін Рузвельт підписує закон про ленд-ліз у Білому домі, 11 березня 1941 року. Bettmann / Contributor / Getty Images

На початку 1941 року законопроєкт про ленд-ліз пройшов обидві палати парламенту, а 11 березня його підписав президент Рузвельт. Ось головні пункти цього закону:

США могли передавати в оренду іншим державам «різні товари і матеріали, необхідні для ведення воєнних дій» — зброю, військову техніку, боєприпаси, стратегічну сировину, амуніцію, продовольство, промислове обладнання, товари цивільного призначення для армії і тилу, а також надавати будь-яку інформацію, яка має військове значення.

За поставлені матеріали, які були знищені, втрачені або використані в ході бойових дій, сплати не вимагали. А от за все, що лишилося після закінчення війни і було придатне для цивільних цілей, потрібно було заплатити — повністю або частково на підставі представлених США довгострокових кредитів.

Озброєння, яке збереглося, залишалося у країни-одержувача, але США могли в будь-який момент вимагати його повернути.

Країни-одержувачі мали надати США звіт про своє фінансове становище, а також зобовʼязувалися допомагати Сполученим Штатам усіма наявними у них ресурсами та інформацією.

Спочатку закон про ленд-ліз не поширювався на СРСР. Адже після пакту Молотова — Ріббентропа Радянський Союз став союзником Гітлера і аж до літа 1941 допомагав поставками Німеччині. Ситуація змінилася після того, як Німеччина напала на СРСР 22 червня 1941 року. Уже в серпні Черчилль і Рузвельт пообіцяли Сталіну забезпечити СРСР «максимальною кількістю тих матеріалів, яких ви найбільше потребуєте». Для цього в США швидко узаконили програму збільшення військового виробництва вдвічі, і перші поставки почалися восени того ж року. Щоправда, Рузвельт не міг швидко провести через американський парламент закон про допомогу недавньому союзнику Гітлера. Тому вони з Черчиллем пішли на хитрість — американські вантажі для Радянського Союзу поставлялися транзитом через англійців під прикриттям договору про постачання між США і Великою Британією.

Переговори в Кремлі про узгодження дій Великої Британії і СРСР у війні проти Німеччини. Справа наліво: нарком закордонних справ СРСР Вʼячеслав Молотов, глава Радянського Союзу Йосип Сталін, спеціальний представник президента США у Великій Британії та СРСР Аверелл Гарріман і премʼєр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, 12 серпня 1941 року. Bettmann / Contributor / Getty Images

Затягувати з допомогою було небезпечно, адже наприкінці 1941 року становище нових союзників по антигітлерівській коаліції було критичним. СРСР після тактичних помилок командування втратив багато солдатів і військової техніки, великі промислові центри в європейській частині країни виявилися окуповані. Велика Британія, яка воювала з Гітлером з 1939 року, була на межі поразки. А США довелося офіційно вступити в Другу світову війну після атаки Японії на американську військово-морську базу Перл-Харбор 7 грудня 1941 року.

Нарешті, 11 червня 1942 року посол СРСР в США Максим Литвинов і американський держсекретар Корделл Гелл підписали «Угоду між Урядами СРСР і США про принципи, застосовні до взаємної допомоги у веденні війни проти агресії», по суті угоду про ленд-ліз. З Америки в СРСР пішла не тільки військова техніка, а й паровози, верстати, кольорові метали, нафтопродукти, порох, обмундирування, шкіра, ковдри, продукти і багато іншого. Постачали навіть валянки, для цього в США знайшли російського емігранта, який налагодив необхідне виробництво.

Поставки союзників в СРСР за ленд-лізом до літа 1945 року (неповний список): 14 795 літаків;

7 056 танків;

51 503 джипи;

375 883 вантажівки;

131 633 автомати;

1 981 локомотив;

8 071 трактор;

127 000 тонн пороху;

802 000 тонн кольорових металів;

2 670 000 тонн нафтопродуктів;

4 478 000 тонн продуктів харчування;

15 417 000 пар армійських черевиків;

257 723 498 ґудзиків.

Основних маршрутів поставок допомоги в СРСР було три: арктичні конвої — через Атлантику і Норвезьке море в Мурманськ, Архангельськ і Сєверодвінськ; трансіранський — через Перську затоку; тихоокеанський — зокрема і повітряна траса «Аляска — Сибір» для перекидання літаків.

Іранські жінки спостерігають за конвоєм американських вантажівок з поставками за ленд-лізом для СРСР, 5 червня 1943 року. Wikimedia Радянський пілот збирається сісти в американський винищувач, який доставили до збирального центру поставок за ленд-лізом в Ірані, 1943—1945 роки. Bettmann / Contributor / Getty Images Робітник зафарбовує червоною фарбою американський знак розрізнення на винищувачі для доставки літака в СРСР трансіранським коридором, 1943—1945 роки. Bettmann / Contributor / Getty Images Іранські жінки спостерігають за конвоєм американських вантажівок з поставками за ленд-лізом для СРСР, 5 червня 1943 року. Радянський пілот збирається сісти в американський винищувач, який доставили до збирального центру поставок за ленд-лізом в Ірані, 1943—1945 роки. Робітник зафарбовує червоною фарбою американський знак розрізнення на винищувачі для доставки літака в СРСР трансіранським коридором, 1943—1945 роки. Wikimedia; Bettmann / Contributor / Getty Images

Північний маршрут арктичних конвоїв був і найкоротшим, і разом з тим найнебезпечнішим. Термін доставки займав близько двох тижнів, але конвої під кодовим індексом PQ постійно зазнавали атак німецького флоту й авіації. За 78 рейсів, з серпня 1941 по травень 1945 року, союзники втратили 85 торгових суден і 16 військових кораблів.

Тихоокеанський та трансіранський маршрути були набагато довшими, плюс додатковий час ішов на те, щоб перекинути поставлену техніку на Східний фронт. Наприклад, маршрут через Іран займав близько 50 днів. Однак це було не так небезпечно, як арктичні конвої, і за цими маршрутами СРСР отримав понад 70 відсотків вантажів за ленд-лізом.

Арктичний конвой PQ-17 з поставками за ленд-лізом для СРСР. На передньому плані американський танк M3, чию 37-мм гармату використовували для протиповітряної оборони під час атак німецької авіації, липень 1942 року. Imperial War Museums

У роки війни американські ЗМІ широко і докладно висвітлювали виконання програми ленд-лізу. А радянська пропаганда вже після перших поставок цитувала претензії Сталіна до технічних характеристик отриманих літаків і танків, або ж зовсім замовчувала американську допомогу. Дійшло до того, що в березні 1943 року американський посол в СРСР Аверелл Гарріман не стримав образи: «Радянська влада, мабуть, хоче приховати, що отримує допомогу ззовні. Очевидно, вони хочуть запевнити свій народ у тому, що Червона Армія бореться в цій війні одна». Тільки на Ялтинській конференції в лютому 1945 року Сталін змушений був визнати, що «ленд-ліз — чудовий і найбільш плідний внесок Рузвельта в створення антигітлерівської коаліції».