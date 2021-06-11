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79 лет назад СССР приняли в программу ленд-лиза. США поставляли ему все — от танков и самолетов до тушенки и валенок, а Советский Союз тянул с оплатой вплоть до развала (много архивных фото)

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Глеб Гусев
Дата:
79 лет назад СССР приняли в программу ленд-лиза. США поставляли ему все — от танков и самолетов до тушенки и валенок, а Советский Союз тянул с оплатой вплоть до развала (много архивных фото)

Американский торговый моряк Джордж Райт дарит советскому офицеру картину, на которой советская военная работница и американский моряк разгружают американский танк, поставленный по ленд-лизу, август 1944 года.

Wikimedia

Одиннадцатого июня 1942 года Советский Союз официально стал участником программы ленд-лиза — американских военных поставок странам антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Схема ленд-лиза выглядела так: США давали в аренду другим государствам товары и материалы, необходимые для военных действий, а плату требовали только за то, что уцелело после войны. К концу войны советская армия ездила на американских джипах и грузовиках, советские асы летали на американских истребителях, а советские танкисты дошли до Берлина на американской бронетехнике. Кроме вооружений, США отправляли станки для заводов, паровозы, трактора, бензин, одежду, обувь, еду и многое другое. А СССР так и не рассчитался с долгами за поставки вплоть до своего распада. Обозреватель «Бабеля» Сергей Пивоваров прочитал исторические источники и воспоминания и восстанавливает историю программы ленд-лиза и участия в ней Советского Союза — в архивных фото периода Второй мировой.

История ленд-лиза началась в мае 1940 года. К этому времени Германия практически захватила Западную Европу, и угроза вторжения нависла над Великобританией. Пятнадцатого мая 1940 года британский премьер Уинстон Черчилль попросил у президента США Франклина Рузвельта предоставить Англии во временное пользование 40—50 старых эсминцев в обмен на доступ к британским военно-морским и воздушным базам в Атлантическом океане. Англичане предложили три схемы расчета: безвозмездный дар, оплата наличными или аренда, то есть лизинг. В итоге сошлись на третьем варианте, и в сентябре 1940 года первые американские эсминцы отправились в аренду в Британию.

Бывший американский эсминец, поставленный по ленд-лизу, на службе в Королевском флоте Британии, 1940 год.
Дети едят яйца, предоставленные Америкой по схеме ленд-лиза, в школе Стаффордшира, Британия, 1941 год.

Бывший американский эсминец, поставленный по ленд-лизу, на службе в Королевском флоте Британии, 1940 год. Дети едят яйца, предоставленные Америкой по схеме ленд-лиза, в школе Стаффордшира, Британия, 1941 год.

Imperial War Museums

После этого в американском Минфине задумали перенести опыт этой сделки на всю внешнюю политику. Рузвельту тоже понравилась идея сдавать союзникам в аренду вооружение. Так он мог решить сразу несколько задач. Во-первых, оправляя оружие, а не солдат, президент выполнял свое предвыборное обещание: «Наши парни никогда не будут участвовать в чужих войнах». Во-вторых, такая схема позволяла расширять производство, а значит — создавать новые рабочие места. И наконец, США могли влиять на страны, которые получали помощь. К концу войны в должниках у Соединенных Штатов оказалось почти полмира — более 40 государств Европы, Азии и Латинской Америки, воевавших против Германии и ее союзников.

Президент США Франклин Рузвельт подписывает закон о ленд-лизе в Белом доме, 11 марта 1941 года.

Президент США Франклин Рузвельт подписывает закон о ленд-лизе в Белом доме, 11 марта 1941 года.

Bettmann / Contributor / Getty Images

В начале 1941 года законопроект о ленд-лизе прошел обе палаты парламента, а 11 марта его подписал президент Рузвельт. Вот главные пункты этого закона:

  • США могли передавать в аренду другим государствам «различные товары и материалы, необходимые для ведения военных действий» — оружие, военную технику, боеприпасы, стратегическое сырье, амуницию, продовольствие, промышленное оборудование, товары гражданского назначения для армии и тыла, а также предоставлять любую информацию, которая имеет военное значение.
  • За поставленные материалы, которые были уничтожены, утрачены или использованы в ходе боевых действий, платить было не нужно. А вот за все оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей нужно было заплатить — полностью или частично на основе представленных США долгосрочных кредитов.
  • Сохранившееся вооружение оставалось у страны-получателя, но США могли в любой момент потребовать его вернуть.
  • Страны-получатели должны предоставить США отчет о своем финансовом положении, а также обязывались помогать Соединенным Штатам всеми имеющимися у них ресурсами и информацией.

Изначально закон о ленд-лизе не распространялся на СССР. Ведь после пакта Молотова — Риббентропа Советский Союз стал союзником Гитлера и вплоть до лета 1941 помогал поставками Германии. Ситуация изменилась после того, как Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. Уже в августе Черчилль и Рузвельт пообещали Сталину обеспечить СССР «максимальным количеством тех материалов, в которых вы больше всего нуждаетесь». Для этого в США быстро узаконили программу увеличения военного производства в два раза, и первые поставки начались осенью того же года. Правда, Рузвельт не мог быстро провести через американский парламент закон о помощи недавнему союзнику Гитлера. Поэтому они с Черчиллем пошли на хитрость — американские грузы для Советского Союза поставлялись транзитом через англичан под прикрытием договора о поставках между США и Великобританией.

Переговоры в Кремле о согласовании действий Великобритании и СССР в войне против Германии. Справа налево: нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, глава Советского Союза Иосиф Сталин, специальный представитель президента США в Великобритании и СССР Аверелл Гарриман и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, 12 августа 1941 года.

Переговоры в Кремле о согласовании действий Великобритании и СССР в войне против Германии. Справа налево: нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, глава Советского Союза Иосиф Сталин, специальный представитель президента США в Великобритании и СССР Аверелл Гарриман и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, 12 августа 1941 года.

Bettmann / Contributor / Getty Images

Затягивать с помощью было опасно, ведь к концу 1941 года положение новых союзников по антигитлеровской коалиции было критическим. СССР после тактических ошибок командования потерял много солдат и военной техники, крупные промышленные центры в европейской части страны оказались оккупированы. Великобритания, которая воевала с Гитлером с 1939 года, была на грани поражения. А США пришлось официально вступить во Вторую мировую войну после атаки Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.

Наконец, 11 июня 1942 года посол СССР в США Максим Литвинов и американский госсекретарь Корделл Хэлл подписали «Соглашение между Правительствами СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», по сути договор о ленд-лизе. Из Америки в СССР пошла не только военная техника, но и паровозы, станки, цветные металлы, нефтепродукты, порох, обмундирование, кожа, одеяла, продукты и многое другое. Поставляли даже валенки, для этого в США нашли российского эмигранта, который наладил необходимое производство.

Поставки союзников в СССР по ленд-лизу к лету 1945 года (неполный список):

  • 14 795 самолетов;

  • 7 056 танков;

  • 51 503 джипа;

  • 375 883 грузовика;

  • 131 633 автомата;

  • 1 981 локомотив;

  • 8 071 трактор;

  • 127 000 тонн пороха;

  • 802 000 тонн цветных металлов;

  • 2 670 000 тонн нефтепродуктов;

  • 4 478 000 тонн продуктов питания;

  • 15 417 000 пар армейских ботинок;

  • 257 723 498 пуговиц.

Основных маршрутов поставок помощи в СССР было три: арктические конвои — через Атлантику и Норвежское море в Мурманск, Архангельск и Северодвинск; трансиранский — через Персидский залив; тихоокеанский — в том числе и воздушная трасса «Аляска — Сибирь» для переброски самолетов.

Иранские женщины наблюдают за конвоем американских грузовиков с поставками по ленд-лизу для СССР, 5 июня 1943 года.
Советский пилот собирается сесть в американский истребитель, который доставили в сборочный центр поставок по ленд-лизу в Иране, 1943—1945 годы.
Рабочий закрашивает красной краской американский знак различия на истребителе для доставки самолета в СССР по трансиранскому коридору, 1943—1945 годы.

Иранские женщины наблюдают за конвоем американских грузовиков с поставками по ленд-лизу для СССР, 5 июня 1943 года. Советский пилот собирается сесть в американский истребитель, который доставили в сборочный центр поставок по ленд-лизу в Иране, 1943—1945 годы. Рабочий закрашивает красной краской американский знак различия на истребителе для доставки самолета в СССР по трансиранскому коридору, 1943—1945 годы.

Wikimedia; Bettmann / Contributor / Getty Images

Северный маршрут арктических конвоев был и самым коротким, и одновременно самым опасным. Срок доставки занимал около двух недель, но конвои под кодовым индексом PQ постоянно атаковали немецкий флот и авиация. За 78 рейсов, с августа 1941 по май 1945 года, союзники потеряли 85 торговых судов и 16 военных кораблей.

Тихоокеанский и трансиранский маршруты были гораздо длиннее, плюс дополнительное время уходило на то, чтобы перебросить поставленную технику на Восточный фронт. К примеру, маршрут через Иран занимал около 50 дней. Однако это было не так опасно, как арктические конвои, и по этим маршрутам СССР получил более 70 процентов грузов по ленд-лизу.

Арктический конвой PQ-17 с поставками по ленд-лизу для СССР. На переднем плане американский танк M3, чье 37-мм орудие использовали для противовоздушной обороны во время атак немецкой авиации, июль 1942 года.

Арктический конвой PQ-17 с поставками по ленд-лизу для СССР. На переднем плане американский танк M3, чье 37-мм орудие использовали для противовоздушной обороны во время атак немецкой авиации, июль 1942 года.

Imperial War Museums

В годы войны американские СМИ широко и подробно освещали выполнение программы ленд-лиза. А советская пропаганда уже после первых поставок цитировала претензии Сталина к техническим характеристикам полученных самолетов и танков, либо же вовсе замалчивала американскую помощь. Дошло до того, что в марте 1943 года американский посол в СССР Аверелл Гарриман не сдержался от обиды: «Советские власти, по-видимому, хотят скрыть, что получают помощь извне. Очевидно, они хотят уверить свой народ в том, что Красная Армия сражается в этой войне одна». Только на Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин вынужден был признать, что «ленд-лиз — замечательный и самый плодотворный вклад Рузвельта в создание антигитлеровской коалиции».

Танк M3 Stuart и часть корпуса бомбардировщика А-20, которые отправляются в СССР по ленд-лизу в одном из арктических конвоев, 1942—1943 годы.

Танк M3 Stuart и часть корпуса бомбардировщика А-20, которые отправляются в СССР по ленд-лизу в одном из арктических конвоев, 1942—1943 годы.

Wikimedia

В общем объеме необходимых поставок для нужд армии западная техника, по разным оценкам, составляла: по бронетанковым войскам — 16 процентов, авиации — 15, флоту — 32, зенитной артиллерии — 18. Что же касается грузовых и легковых автомобилей, то их доля доходила почти до 70 процентов. В 1944 году советская армия ездила в основном на американских автомобилях, чему особенно радовался будущий советский лидер Никита Хрущев. Даже знаменитую советскую систему реактивного огня «Катюша» устанавливали на американские грузовики Studebaker.

Колонна советских войск проезжает мимо группы румынских сельских жителей на американских грузовиках, присланных по ленд-лизу, сентябрь 1944 года.
Командир советского противотанкового батальона наблюдает за колонной, которая едет на американских джипах, присланных по ленд-лизу, 1943—1945 годы.

Колонна советских войск проезжает мимо группы румынских сельских жителей на американских грузовиках, присланных по ленд-лизу, сентябрь 1944 года. Командир советского противотанкового батальона наблюдает за колонной, которая едет на американских джипах, присланных по ленд-лизу, 1943—1945 годы.

Bettmann / Contributor / Getty Images

Американские танки участвовали в операциях советской армии под Ржевом, на Курской дуге и даже дошли до Берлина. Советские асы летали на американских самолетах. К примеру, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин большую часть своих побед одержал на американском истребителе Bell P-39 Airacobra.

Американский истребитель Bell P-39 Airacobra стреляет из всех орудий во время ночного полета, 1940-е годы.

Американский истребитель Bell P-39 Airacobra стреляет из всех орудий во время ночного полета, 1940-е годы.

Солдаты вспоминали, что впервые попробовали шоколад или какао только на войне — и они были американского производства. Анастас Микоян, в то время ответственный за снабжение, признавал, что «осенью 1941 года мы все потеряли, и если бы не ленд-лиз, не американские поставки, не оружие, продовольствие и теплые вещи для армии — еще вопрос, как обернулось бы дело». А в 1963 году прослушка КГБ зафиксировала такие слова «маршала Победы» Георгия Жукова: «Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали, но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну». Тем не менее в советской историографии так и осталась одобренная Сталиным цифра в четыре процента «удельного веса поставок по ленд-лизу по отношению к отечественному производству в период войны».

Фото предметов из семейного архива старшего литературного редактора «Бабеля» Веры Солнцевой. Американский гаечный ключ, поставленный по ленд-лизу во время Второй мировой войны.
Измерительная рулетка, поставленная по ленд-лизу во время Второй мировой войны.
Коробка из-под бекона, поставленного по ленд-лизу во время Второй мировой войны.

Фото предметов из семейного архива старшего литературного редактора «Бабеля» Веры Солнцевой. Американский гаечный ключ, поставленный по ленд-лизу во время Второй мировой войны. Измерительная рулетка, поставленная по ленд-лизу во время Второй мировой войны. Коробка из-под бекона, поставленного по ленд-лизу во время Второй мировой войны.

Из личного архива Веры Солнцевой

Действие закона о ленд-лизе закончилось 21 августа 1945 года. После этого США подсчитали долги и выставили счета странам-получателям. Для СССР сначала насчитали 2,6 миллиарда долларов, а к переговорам в 1948 году эту сумму уменьшили вдвое с рассрочкой на 30 лет под 2,3 процента годовых. В ответ Сталин заявил, что «СССР вполне расплатился по долгам за ленд-лиз кровью своих солдат». В итоге Советский Союз согласился выплатить только 170 миллионов долларов, на что американцы предсказуемо не согласились.

С тех пор переговоры по долгу за ленд-лиз продолжались по похожему сценарию — американцы немного снижали сумму, а Советский Союз соглашался выплатить только минимальную часть. Соглашение о порядке погашения долгов по ленд-лизу удалось заключить в 1972 году — СССР обязался до 2001 года выплатить США 722 миллиона долларов, включая проценты. Но уже в следующем году отношения между странами снова разладились и Советский Союз прекратил выплаты.

Только в 1990 году советский лидер Михаил Горбачев и американский президент Джордж Буш — старший договорились о том, что СССР выплатит 674 миллиона долларов до 2030 года. После распада СССР долг переоформили на его правопреемницу, Российскую Федерацию, которая полностью погасила его в августе 2006 года.

Президент США Джордж Буш — старший (справа) и президент СССР Михаил Горбачев в Белом доме, 1 июня 1990 года.

Президент США Джордж Буш — старший (справа) и президент СССР Михаил Горбачев в Белом доме, 1 июня 1990 года.

JEROME DELAY / Staff

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Источники:

Никита Хрущев. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). В 4 книгах. Москва, 1999.

Владимир Карпов. Маршал Жуков: Опала. Москва, 1994.

Валентин Бережков. Как я стал переводчиком Сталина. Москва, 1993.

Warren F. Kimball. The most unsordid act: Lend-Lease, 1939—1941. N.-Y., 1973.

Paul Kemp. Convoy: Drama in Arctic Waters. Minneapolis, 2004.

Richard Overy. Why the Allies Won. New York, 1996.

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Глеб Гусев
Теги:
Вторая мировая война
СССР
США
история

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