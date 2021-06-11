79 лет назад СССР приняли в программу ленд-лиза. США поставляли ему все — от танков и самолетов до тушенки и валенок, а Советский Союз тянул с оплатой вплоть до развала (много архивных фото)

История ленд-лиза началась в мае 1940 года. К этому времени Германия практически захватила Западную Европу, и угроза вторжения нависла над Великобританией. Пятнадцатого мая 1940 года британский премьер Уинстон Черчилль попросил у президента США Франклина Рузвельта предоставить Англии во временное пользование 40—50 старых эсминцев в обмен на доступ к британским военно-морским и воздушным базам в Атлантическом океане. Англичане предложили три схемы расчета: безвозмездный дар, оплата наличными или аренда, то есть лизинг. В итоге сошлись на третьем варианте, и в сентябре 1940 года первые американские эсминцы отправились в аренду в Британию.

Бывший американский эсминец, поставленный по ленд-лизу, на службе в Королевском флоте Британии, 1940 год. Imperial War Museums Дети едят яйца, предоставленные Америкой по схеме ленд-лиза, в школе Стаффордшира, Британия, 1941 год. Imperial War Museums Бывший американский эсминец, поставленный по ленд-лизу, на службе в Королевском флоте Британии, 1940 год. Дети едят яйца, предоставленные Америкой по схеме ленд-лиза, в школе Стаффордшира, Британия, 1941 год. Imperial War Museums

После этого в американском Минфине задумали перенести опыт этой сделки на всю внешнюю политику. Рузвельту тоже понравилась идея сдавать союзникам в аренду вооружение. Так он мог решить сразу несколько задач. Во-первых, оправляя оружие, а не солдат, президент выполнял свое предвыборное обещание: «Наши парни никогда не будут участвовать в чужих войнах». Во-вторых, такая схема позволяла расширять производство, а значит — создавать новые рабочие места. И наконец, США могли влиять на страны, которые получали помощь. К концу войны в должниках у Соединенных Штатов оказалось почти полмира — более 40 государств Европы, Азии и Латинской Америки, воевавших против Германии и ее союзников.

Президент США Франклин Рузвельт подписывает закон о ленд-лизе в Белом доме, 11 марта 1941 года. Bettmann / Contributor / Getty Images

В начале 1941 года законопроект о ленд-лизе прошел обе палаты парламента, а 11 марта его подписал президент Рузвельт. Вот главные пункты этого закона:

США могли передавать в аренду другим государствам «различные товары и материалы, необходимые для ведения военных действий» — оружие, военную технику, боеприпасы, стратегическое сырье, амуницию, продовольствие, промышленное оборудование, товары гражданского назначения для армии и тыла, а также предоставлять любую информацию, которая имеет военное значение.

За поставленные материалы, которые были уничтожены, утрачены или использованы в ходе боевых действий, платить было не нужно. А вот за все оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей нужно было заплатить — полностью или частично на основе представленных США долгосрочных кредитов.

Сохранившееся вооружение оставалось у страны-получателя, но США могли в любой момент потребовать его вернуть.

Страны-получатели должны предоставить США отчет о своем финансовом положении, а также обязывались помогать Соединенным Штатам всеми имеющимися у них ресурсами и информацией.

Изначально закон о ленд-лизе не распространялся на СССР. Ведь после пакта Молотова — Риббентропа Советский Союз стал союзником Гитлера и вплоть до лета 1941 помогал поставками Германии. Ситуация изменилась после того, как Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. Уже в августе Черчилль и Рузвельт пообещали Сталину обеспечить СССР «максимальным количеством тех материалов, в которых вы больше всего нуждаетесь». Для этого в США быстро узаконили программу увеличения военного производства в два раза, и первые поставки начались осенью того же года. Правда, Рузвельт не мог быстро провести через американский парламент закон о помощи недавнему союзнику Гитлера. Поэтому они с Черчиллем пошли на хитрость — американские грузы для Советского Союза поставлялись транзитом через англичан под прикрытием договора о поставках между США и Великобританией.

Переговоры в Кремле о согласовании действий Великобритании и СССР в войне против Германии. Справа налево: нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, глава Советского Союза Иосиф Сталин, специальный представитель президента США в Великобритании и СССР Аверелл Гарриман и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, 12 августа 1941 года. Bettmann / Contributor / Getty Images

Затягивать с помощью было опасно, ведь к концу 1941 года положение новых союзников по антигитлеровской коалиции было критическим. СССР после тактических ошибок командования потерял много солдат и военной техники, крупные промышленные центры в европейской части страны оказались оккупированы. Великобритания, которая воевала с Гитлером с 1939 года, была на грани поражения. А США пришлось официально вступить во Вторую мировую войну после атаки Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.

Наконец, 11 июня 1942 года посол СССР в США Максим Литвинов и американский госсекретарь Корделл Хэлл подписали «Соглашение между Правительствами СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», по сути договор о ленд-лизе. Из Америки в СССР пошла не только военная техника, но и паровозы, станки, цветные металлы, нефтепродукты, порох, обмундирование, кожа, одеяла, продукты и многое другое. Поставляли даже валенки, для этого в США нашли российского эмигранта, который наладил необходимое производство.

Поставки союзников в СССР по ленд-лизу к лету 1945 года (неполный список): 14 795 самолетов;

7 056 танков;

51 503 джипа;

375 883 грузовика;

131 633 автомата;

1 981 локомотив;

8 071 трактор;

127 000 тонн пороха;

802 000 тонн цветных металлов;

2 670 000 тонн нефтепродуктов;

4 478 000 тонн продуктов питания;

15 417 000 пар армейских ботинок;

257 723 498 пуговиц.

Основных маршрутов поставок помощи в СССР было три: арктические конвои — через Атлантику и Норвежское море в Мурманск, Архангельск и Северодвинск; трансиранский — через Персидский залив; тихоокеанский — в том числе и воздушная трасса «Аляска — Сибирь» для переброски самолетов.

Иранские женщины наблюдают за конвоем американских грузовиков с поставками по ленд-лизу для СССР, 5 июня 1943 года. Wikimedia Советский пилот собирается сесть в американский истребитель, который доставили в сборочный центр поставок по ленд-лизу в Иране, 1943—1945 годы. Bettmann / Contributor / Getty Images Рабочий закрашивает красной краской американский знак различия на истребителе для доставки самолета в СССР по трансиранскому коридору, 1943—1945 годы. Bettmann / Contributor / Getty Images Иранские женщины наблюдают за конвоем американских грузовиков с поставками по ленд-лизу для СССР, 5 июня 1943 года. Советский пилот собирается сесть в американский истребитель, который доставили в сборочный центр поставок по ленд-лизу в Иране, 1943—1945 годы. Рабочий закрашивает красной краской американский знак различия на истребителе для доставки самолета в СССР по трансиранскому коридору, 1943—1945 годы. Wikimedia; Bettmann / Contributor / Getty Images

Северный маршрут арктических конвоев был и самым коротким, и одновременно самым опасным. Срок доставки занимал около двух недель, но конвои под кодовым индексом PQ постоянно атаковали немецкий флот и авиация. За 78 рейсов, с августа 1941 по май 1945 года, союзники потеряли 85 торговых судов и 16 военных кораблей.

Тихоокеанский и трансиранский маршруты были гораздо длиннее, плюс дополнительное время уходило на то, чтобы перебросить поставленную технику на Восточный фронт. К примеру, маршрут через Иран занимал около 50 дней. Однако это было не так опасно, как арктические конвои, и по этим маршрутам СССР получил более 70 процентов грузов по ленд-лизу.

Арктический конвой PQ-17 с поставками по ленд-лизу для СССР. На переднем плане американский танк M3, чье 37-мм орудие использовали для противовоздушной обороны во время атак немецкой авиации, июль 1942 года. Imperial War Museums

В годы войны американские СМИ широко и подробно освещали выполнение программы ленд-лиза. А советская пропаганда уже после первых поставок цитировала претензии Сталина к техническим характеристикам полученных самолетов и танков, либо же вовсе замалчивала американскую помощь. Дошло до того, что в марте 1943 года американский посол в СССР Аверелл Гарриман не сдержался от обиды: «Советские власти, по-видимому, хотят скрыть, что получают помощь извне. Очевидно, они хотят уверить свой народ в том, что Красная Армия сражается в этой войне одна». Только на Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин вынужден был признать, что «ленд-лиз — замечательный и самый плодотворный вклад Рузвельта в создание антигитлеровской коалиции».