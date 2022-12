81 рік тому в темні часи Другої світової Черчилль прилетів у США і просив про допомогу в Конгресі. Так само, як зараз Зеленський. Насправді аналогій значно більше, і вони вас здивують — ось як це було

Джерела:

Мартін Ґілберт. Черчилль. Біографія. Київ, 2019.

Roy Jenkins. Churchill. London, 2001.

Boris Johnson. The Churchill Factor: How One Man Made History. London, 2014.

Nigel Hamilton. The Mantle of Command: FDR (Franklin Delano Roosevelt) at War, 1941–1942. Boston, 2014.

William Manchester, Paul Reid. The Last Lion: Winston Spencer Churchill: Defender of the Realm, 1940—1965. New York, 2013

Doris Kearns Goodwin. No Ordinary Time: Franklin and Eleanor Roosevelt: The Home Front in World War II. New York, 1995.