В Україні сперечаються: новорічна ялинка — на часі чи «вже після війни»? А як це вирішували раніше? Що робили Рузвельт і Черчилль? Тест «Бабеля» про Новий рік під час війни

На початку листопада мер Києва Віталій Кличко сказав, що в місті планують встановити новорічну ялинку, і тут почалося. Знайшлися тисячі незадоволених, які просили не робити цього під час війни. На сайті Київської міської ради навіть зареєстрували відповідну петицію. Однак мер настояв на своєму — Різдво ніхто не скасовує, Новому року бути. Щоб не дратувати киян, вирішили, що ялинку встановлять і прикрасять за кошти меценатів, від традиційного ярмарку поруч відмовляться, а поблизу буде «Пункт незламності». Прикраси за духом часу: синьо-жовті кульки і 500 голубів. Нижню частину ялинки оформлять стендами з прапорами країн, які допомагають Україні у війні. А от мер Дніпра Борис Філатов свою ялинку не відстояв. Він провів опитування в соцмережах, і там більшість виступила проти. «Усім містянам, кого їх же співгромадяни залишили без простих людських радощів, приношу свої вибачення. Дітей тільки шкода», — написав Філатов у фейсбуку. У Харкові — своя історія: там головну ялинку замість майдану Свободи встановили на одній зі станцій метро. Як інші відомі й не дуже ялинки пережили страшні війни та революції — дізнайтеся з нашого тесту.