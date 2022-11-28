У Києві таки встановлять головну новорічну ялинку, але концертів та фудмаркетів не буде

У різних районах Києва встановлять новорічні ялинки, зокрема і на Софійській площі. Проте цього року у столиці не буде масових заходів та концертних програм.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів у інтервʼю «РБК-Україна».

Він каже, що спілкується з військовими, і вони висловили побажання, щоб у Києві була ялинка для новорічного настрою дітей.

«Ми розуміємо, що масові заходи заборонені в воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін — потрібно чи не потрібно — ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу», — сказав Кличко.

Мер зазначив, що у Києві буде кілька новорічних локацій у багатьох районах міста, зокрема й на Софійській площі.

«Але обійдемося без масових заходів, концертних програм та фастфудів. Буде тільки ялинка для нагадування про новорічний настрій. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая», — додав Кличко.