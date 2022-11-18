Рішення ухвалять після консультацій із Силами оборони. Київрада відповіла на петицію про головну ялинку

Київрада відповіла на петицію щодо встановлення у столиці головної ялинки країни. Рішення про встановлення ухвалять після консультацій із Силами оборони. Якщо її встановлюватимуть, то виключно за рахунок меценатів.

Про це повідомляє КМДА.

Комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій рекомендувала профільним департаментам врахувати всі пропозиції щодо невикористання бюджетних коштів, дотримання безпеки та заощадження електроенергії, проте не підтримала пропозицію не встановлювати ялинку.

Якщо місто після консультацій із військовими все ж вирішить поставити ялинку, то бюджетні гроші на це не витрачатимуть — у цьому питанні допоможуть меценати та бізнес. За безпеку відповідатимуть правоохоронці.