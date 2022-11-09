Петиція з проханням не встановлювати в Києві головну ялинку набрала потрібну кількість голосів. Тепер її розгляне Київрада

Петиція із закликом відмовитися від встановлення головної ялинки України набрала необхідні для розгляду 6 тисяч підписів.

Про це свідчать дані сайту електронних петицій Київської міської ради.

Авторка петиції Наталія Попович обґрунтувала свою пропозицію тим, що вважає недоречним витрачати кошти на встановлення ялинки в умовах воєнного стану.

«Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде в кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки Країни», — йдеться в тексті петиції.