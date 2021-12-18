103 роки тому Одеса на сто днів стала провінцією Франції. Французи хотіли покінчити з більшовиками, але швидко заплуталися, хто з ким і за що воював в Україні — історія в архівних фото

Короткий історичний контекст

У 1917 році на тлі Першої світової війни розвалилася Російська імперія. Спочатку після лютневої революції ліквідували монархію. Потім у жовтні більшовики влаштували переворот і фактично розвʼязали громадянську війну. У той час різні народи, які входили до імперії, зокрема й український, почали боротися за свої національні держави.

Не лишилися осторонь й інші учасники Першої світової — Четверний союз і Антанта. Першим було вигідно послабити свого супротивника — Російську імперію, тому вони пішли на переговори з більшовиками та керівництвом УНР. У лютому 1918-го уклали Берестейський мир, за умовами якого Польща, Балтія, Україна та Закавказзя були зайняті військами Четверного союзу.

Антанта, навпаки, намагалася зберегти свого союзника Росію у форматі хоча б федерації. А ще — не допустити «експорту більшовицької революції» до Центральної та Західної Європи. Тому у грудні 1917 року Антанта та союзні держави розділили території колишньої Російської імперії на сфери впливу: Британії дісталися Північ та Кавказ, Франції — Україна з Кримом, Японії та США — Далекий Схід. Після поразки Четверного союзу в Першій світовій у листопаді 1918-го саме французи мали замінити австрійсько-німецькі війська на українських територіях. І свою інтервенцію Франція розпочала з десанту у великих причорноморських містах, одним з яких була Одеса.

У березні 1918 року до Одеси увійшли австрійські війська та ліквідували Одеську радянську республіку, яку в лютому встигли організувати більшовики. На фото: Фельдмаршал австро-угорської армії барон Едуард фон Бем-Ермоллі (праворуч) в Одесі, березень 1918 року. Getty Images / «Бабель»

Після капітуляції у Першій світовій війні в листопаді 1918 року австрійські війська почали відходити з України. Одеса перейшла під контроль війська гетьмана Павла Скоропадського. На фото: Австрійська артилерія на вулиці Великій Арнаутській в Одесі, 1918 рік. k.u.k. Kriegspressequartier

На початку грудня 1918 року до Одеси прибула французька ескадра на чолі з крейсером «Мірабо». Французи розраховували домовитися зі Скоропадським, щоб висадитися в Одесі, потім вирушити до Києва, а звідти — «добивати більшовиків у Москві». Але на той час режим гетьмана впав, а до міста увійшла армія Директорії УНР Симона Петлюри. На фото: Броненосець ВМС Франції «Мірабо», який був у складі ескадри біля берегів Одеси у грудні 1918 року. Getty Images / «Бабель»

Після ультиматуму французького командування 18 грудня 1918 року війська Директорії УНР вийшли з міста, бо Петлюра не хотів сваритися з Антантою. Після цього французи оголосили, що беруть Одесу й Одеський район «під протекцію Франції». На фото: Розвантаження французької військової техніки в порту Одеси, 1918 рік. ECPAD До кінця грудня в Одесу прибули близько 15 тисяч французьких військових, серед них були сенегальські, марокканські та алжирські солдати з французьких колоній в Африці. На фото: Блокпост французьких військ в Одесі на Миколаївському (зараз Приморському) бульварі, початок 1919 року. Wikimedia Після ультиматуму французького командування 18 грудня 1918 року війська Директорії УНР вийшли з міста, бо Петлюра не хотів сваритися з Антантою. Після цього французи оголосили, що беруть Одесу й Одеський район «під протекцію Франції». На фото: Розвантаження французької військової техніки в порту Одеси, 1918 рік. До кінця грудня в Одесу прибули близько 15 тисяч французьких військових, серед них були сенегальські, марокканські та алжирські солдати з французьких колоній в Африці. На фото: Блокпост французьких військ в Одесі на Миколаївському (зараз Приморському) бульварі, початок 1919 року. ECPAD; Wikimedia

Окрім французів, до Одеси ввійшли польські, румунські, сербські, грецькі та британські військові батальйони. На фото: Одеса в період французької інтервенції, березень 1919 року. Wikimedia На фото: Завантаження пшениці на французькі кораблі в порту Одеси, лютий-березень 1919 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Окрім французів, до Одеси ввійшли польські, румунські, сербські, грецькі та британські військові батальйони. На фото: Одеса в період французької інтервенції, березень 1919 року. На фото: Завантаження пшениці на французькі кораблі в порту Одеси, лютий-березень 1919 року. Wikimedia; ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Флот Антанти ввійшов у Чорне та Азовське моря, а їхні війська, крім Одеси, зайняли Севастополь Феодосію, Євпаторію, Ялту, Керч, Сімферополь, Херсон і Миколаїв. Це не сподобалося херсонському отаманові УНР Никифору Григорʼєву, який разом зі своїми солдатами перейшов на бік більшовиків. На фото: Офіцери британської військової місії на півдні України на французькому танку Renault, 1919 рік. National Archives at College Park

Французи намагалися створити якісь органи влади з місцевого населення. Але їм було важко розібратися, хто з ким і за що воює. Спочатку намагалися домовитися з білогвардійським лідером Антоном Денікіним, якого, на відміну від Петлюри, влаштовувала ідея відновлення «єдиної та неподільної Росії». На фото: Танки Renault із французькими солдатами, мирним населенням і білогвардійцями в районі Олексіївської площі в Одесі, 1919 рік. Wikimedia

Денікін вважався англійською креатурою, і французам це не подобалося. Тому на початку 1919 року до Одеси приїхав генерал Філіп Ансельм, який очолив штаб командування та забрав усю владу у свої руки. На фото: Генерал Ансельм із сином в Одесі, 1919 рік. ECPAD

За час французької інтервенції життя в Одесі трохи стабілізувалося, відкривалися магазини, ресторани, театри. Розраховуючи на французьку протекцію, до міста зʼїхалися промисловці, банкіри та інші найбагатші люди Російської імперії, що розвалилася. На фото: Вид на Одеський оперний театр з боку вулиці Рішельєвської, 1918 рік. Getty Images / «Бабель» На фото: Пантелеймонівська вулиця в історичному центрі Одеси, 1918 рік. magesdefense.gouv.fr За час французької інтервенції життя в Одесі трохи стабілізувалося, відкривалися магазини, ресторани, театри. Розраховуючи на французьку протекцію, до міста зʼїхалися промисловці, банкіри та інші найбагатші люди Російської імперії, що розвалилася. На фото: Вид на Одеський оперний театр з боку вулиці Рішельєвської, 1918 рік. На фото: Пантелеймонівська вулиця в історичному центрі Одеси, 1918 рік. Getty Images / «Бабель»; magesdefense.gouv.fr

У цей час в Одесі знову почали знімати фільми, а французькі поціновувачі кіномистецтва захоплювалися українською актрисою німого кіно Вірою Холодною. На фото: Віра Холодна, 1917 рік. Getty Images / «Бабель»

Командування постійно відкладало похід на Москву, а французькі солдати не палали бажанням воювати незрозуміло де і неясно за що. Особливо після закінчення Першої світової війни. Тому серед французьких моряків, які наслухалися більшовицької пропаганди, розпочалися бунти. На фото: Французькі моряки броненосця «Вольтер», засуджені за повстання, 1919 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного На фото: Броненосець ВМС Франції «Вольтер», який був у складі ескадри біля берегів українського Причорноморʼя та Криму в 1918—1919 роках. Getty Images / «Бабель» Командування постійно відкладало похід на Москву, а французькі солдати не палали бажанням воювати незрозуміло де і неясно за що. Особливо після закінчення Першої світової війни. Тому серед французьких моряків, які наслухалися більшовицької пропаганди, розпочалися бунти. На фото: Французькі моряки броненосця «Вольтер», засуджені за повстання, 1919 рік. На фото: Броненосець ВМС Франції «Вольтер», який був у складі ескадри біля берегів українського Причорноморʼя та Криму в 1918—1919 роках. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Getty Images / «Бабель»

Розчарувавшись у Денікіні, французи розпочали переговори з Директорією та навіть погодилися визнати УНР в обмін на те, щоб спільними зусиллями боротися проти більшовиків. Але було вже пізно — до міста підступали червоні та отаман Григорʼєв, який перейшов на їхній бік. Наприкінці березня 1919 року на конференції в Парижі члени Антанти вирішили згорнути інтервенцію. І 2 квітня французьке командування оголосило про термінову евакуацію з Одеси. На фото: Містяни на Миколаївському бульварі спостерігають за евакуацією французьких військ з Одеси, квітень 1919 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Під час Першої світової Франція була одним з головних кредиторів Росії. Відступаючи з Одеси, французи намагалися забрати все, що мало хоч якусь цінність. Так вони забрали частину кораблів білогвардійського флоту, які стояли в Одесі. На фото: Французькі кораблі під час евакуації з Одеси, квітень 1919 року. Wikimedia На фото: Бойові кораблі в одеському порту, 1918 рік. imagesdefense.gouv.fr Під час Першої світової Франція була одним з головних кредиторів Росії. Відступаючи з Одеси, французи намагалися забрати все, що мало хоч якусь цінність. Так вони забрали частину кораблів білогвардійського флоту, які стояли в Одесі. На фото: Французькі кораблі під час евакуації з Одеси, квітень 1919 року. На фото: Бойові кораблі в одеському порту, 1918 рік. Wikimedia; imagesdefense.gouv.fr

На фото: Жителі Одеси, які втекли з міста до приходу Червоної армії, у таборі в гирлі Дністра чекають, щоб сісти на французькі військові баржі, квітень 1919 року. Getty Images / «Бабель»

Шостого квітня до Одеси увійшли частини Червоної армії на чолі з Григорʼєвим, який вихвалявся, що особисто переміг французів. Але вже у травні 1919 року він очолив повстання проти більшовицької влади в Україні. Після поразки намагався обʼєднатися з Нестором Махном, але був убитий махновцями. На фото: Радянська демонстрація в Одесі після евакуації французьких військ, квітень 1919 року. Wikimedia

У серпні 1919 року білогвардійці вибили з Одеси червоних. Остаточно радянська влада встановилася в Одесі в лютому 1920 року. На фото: Техніка, яку залишили французи на Думській площі Одеси після евакуації, квітень 1919 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

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