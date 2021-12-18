103 года назад Одесса на сто дней стала провинцией Франции. Французы хотели покончить с большевиками, но быстро запутались, кто с кем и за что воевал в Украине — история в архивных фото

Восемнадцатого декабря 1918 года французские войска заняли Одессу и объявили, что берут город под свое покровительство. Это была часть кампании по интервенции войск Антанты и ее союзников на территории бывшей Российской империи для борьбы с большевиками. Французы пробыли в Одессе чуть больше ста дней — до начала апреля 1919 года. За это время они пробовали договориться и с белогвардейцами, которые хотели восстановить империю, и с Директорией УНР Симона Петлюры, который хотел построить украинское государство. Но ничего не вышло. А тут еще появились атаманы, которые то объединялись с кем-то, то воевали против своих вчерашних союзников. «Бабель» вспоминает исторический контекст тех событий и рассказывает о коротком периоде, когда Одесса была под французским протекторатом, в архивных фото 1918—1919 годов.
Короткий исторический контекст
В 1917 году на фоне Первой мировой войны развалилась Российская империя. Сначала после февральской революции ликвидировали монархию. Потом в октябре большевики устроили переворот и фактически развязали гражданскую войну. В это время разные народы, которые входили в империю, в том числе и украинский, начали бороться за свои национальные государства.
Не остались в стороне и другие участники Первой мировой — Четверной союз и Антанта. Первым было выгодно ослабить своего противника — Российскую империю, поэтому они пошли на переговоры и с большевиками, и с руководством УНР. В феврале 1918-го заключили Брестский мир, по условиям которого Польша, Балтия, Украина и Закавказье были заняты войсками Четверного союза.
Антанта, наоборот, старалась сохранить своего союзника Россию в формате хотя бы федерации. А еще — не допустить «экспорта большевистской революции» в Центральную и Западную Европу. Поэтому в декабре 1917 года Антанта и союзные государства разделили территории бывшей Российской империи на сферы влияния: Британии достались Север и Кавказ, Франции — Украина с Крымом, Японии и США — Дальний Восток. После поражения Четверного союза в Первой мировой в ноябре 1918-го именно французы должны были заменить австрийско-немецкие войска на украинских территориях. И свою интервенцию Франция начала с десанта в крупных причерноморских городах, одним из которых была Одесса.
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