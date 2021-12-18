103 года назад Одесса на сто дней стала провинцией Франции. Французы хотели покончить с большевиками, но быстро запутались, кто с кем и за что воевал в Украине — история в архивных фото

Короткий исторический контекст

В 1917 году на фоне Первой мировой войны развалилась Российская империя. Сначала после февральской революции ликвидировали монархию. Потом в октябре большевики устроили переворот и фактически развязали гражданскую войну. В это время разные народы, которые входили в империю, в том числе и украинский, начали бороться за свои национальные государства.

Не остались в стороне и другие участники Первой мировой — Четверной союз и Антанта. Первым было выгодно ослабить своего противника — Российскую империю, поэтому они пошли на переговоры и с большевиками, и с руководством УНР. В феврале 1918-го заключили Брестский мир, по условиям которого Польша, Балтия, Украина и Закавказье были заняты войсками Четверного союза.

Антанта, наоборот, старалась сохранить своего союзника Россию в формате хотя бы федерации. А еще — не допустить «экспорта большевистской революции» в Центральную и Западную Европу. Поэтому в декабре 1917 года Антанта и союзные государства разделили территории бывшей Российской империи на сферы влияния: Британии достались Север и Кавказ, Франции — Украина с Крымом, Японии и США — Дальний Восток. После поражения Четверного союза в Первой мировой в ноябре 1918-го именно французы должны были заменить австрийско-немецкие войска на украинских территориях. И свою интервенцию Франция начала с десанта в крупных причерноморских городах, одним из которых была Одесса.

В марте 1918 года в Одессу вошли австрийские войска и ликвидировали Одесскую советскую республику, которую в феврале успели организовать большевики. На фото: Фельдмаршал австро-венгерской армии барон Эдуард фон Бем-Эрмолли (справа) в Одессе, март 1918 года. Getty Images / «Бабель»

После капитуляции в Первой мировой войне в ноябре 1918 года австрийские войска стали уходить из Украины. Одесса перешла под контроль войск гетмана Павла Скоропадского. На фото: Австрийская артиллерия на улице Большой Арнаутской в Одессе, 1918 год. k.u.k. Kriegspressequartier

В начале декабря 1918 года к Одессе прибыла французская эскадра во главе с крейсером «Мирабо». Французы рассчитывали договориться со Скоропадским, чтобы высадиться в Одессе, затем выдвинуться в Киев, а оттуда — «добивать большевиков в Москве». Но к этому времени режим гетмана пал, а в город вошла армия Директории УНР Симона Петлюры. На фото: Броненосец ВМС Франции «Мирабо», который был в составе эскадры у берегов Одессы в декабре 1918 года. Getty Images / «Бабель»

После ультиматума французского командования 18 декабря 1918 года войска Директории УНР ушли из города, потому что Петлюра не хотел ссориться с Антантой. После этого французы объявили, что берут Одессу и Одесский район «под покровительство Франции». На фото: Разгрузка французской военной техники в порту Одессы, 1918 год. ECPAD К концу декабря в Одессу прибыли около 15 тысяч французских военных, среди них были сенегальские, марокканские и алжирские солдаты из французских колоний в Африке. На фото: Блокпост французских войск в Одессе на Николаевском (сейчас Приморском) бульваре, начало 1919 года. Wikimedia После ультиматума французского командования 18 декабря 1918 года войска Директории УНР ушли из города, потому что Петлюра не хотел ссориться с Антантой. После этого французы объявили, что берут Одессу и Одесский район «под покровительство Франции». На фото: Разгрузка французской военной техники в порту Одессы, 1918 год. К концу декабря в Одессу прибыли около 15 тысяч французских военных, среди них были сенегальские, марокканские и алжирские солдаты из французских колоний в Африке. На фото: Блокпост французских войск в Одессе на Николаевском (сейчас Приморском) бульваре, начало 1919 года. ECPAD; Wikimedia

Кроме французов, в Одессу вошли польские, румынские, сербские, греческие и британские военные батальйоны. На фото: Одесса в период французской интервенции, март 1919 года. Wikimedia На фото: Погрузка пшеницы на французские корабли в порту Одессы, февраль-март 1919 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Кроме французов, в Одессу вошли польские, румынские, сербские, греческие и британские военные батальйоны. На фото: Одесса в период французской интервенции, март 1919 года. На фото: Погрузка пшеницы на французские корабли в порту Одессы, февраль-март 1919 года. Wikimedia; ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Флот Антанты вошел в Черное и Азовское моря, а их войска, кроме Одессы, заняли Севастополь Феодосию, Евпаторию, Ялту, Керчь, Симферополь, Херсон и Николаев. Это не понравилось херсонскому атаману УНР Никифору Григорьеву, который вместе со своими солдатами перешел на сторону большевиков. На фото: Офицеры британской военной миссии на юге Украины на французском танке Renault, 1919 год. National Archives at College Park

Французы пытались создать какие-то органы власти из местного населения. Но им было трудно разобраться, кто с кем и за что воюет. Сначала пытались договориться с белогвардейским лидером Антоном Деникиным, которого, в отличие от Петлюры, устраивала идея восстановления «единой и неделимой России». На фото: Танки Renault с французскими солдатами, мирным населением и белогвардейцами в районе Алексеевской площади в Одессе, 1919 год. Wikimedia

Деникин считался английской креатурой, и французам это не нравилось. Поэтому в начале 1919 года в Одессу приехал генерал Филипп Ансельм, который возглавил штаб командования и забрал всю власть в свои руки. На фото: Генерал Ансельм с сыном в Одессе, 1919 год. ECPAD

За время французской интервенции жизнь в Одессе немного стабилизировалась, открывались магазины, рестораны, театры. Рассчитывая на французское покровительство, в город съехались промышленники, банкиры и другие богатейшие люди развалившейся Российской империи. На фото: Вид на Одесский оперный театр со стороны улицы Ришельевской, 1918 год. Getty Images / «Бабель» На фото: Пантелеймоновская улица в историческом центре Одессы, 1918 год. magesdefense.gouv.fr За время французской интервенции жизнь в Одессе немного стабилизировалась, открывались магазины, рестораны, театры. Рассчитывая на французское покровительство, в город съехались промышленники, банкиры и другие богатейшие люди развалившейся Российской империи. На фото: Вид на Одесский оперный театр со стороны улицы Ришельевской, 1918 год. На фото: Пантелеймоновская улица в историческом центре Одессы, 1918 год. Getty Images / «Бабель»; magesdefense.gouv.fr

В этот период в Одессе снова стали снимать фильмы, а французские ценители киноискусства восхищались украинской актрисой немого кино Верой Холодной. На фото: Вера Холодная, 1917 год. Getty Images / «Бабель»

Командование постоянно откладывало поход на Москву, а французские солдаты не горели желанием воевать непонятно где и непонятно за что. Особенно после окончания Первой мировой войны. Поэтому среди французских моряков, которые наслушались большевистской пропаганды, начались бунты. На фото: Французские моряки броненосца «Вольтер», осужденные за восстание, 1919 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного На фото: Броненосец ВМС Франции «Вольтер», который был в составе эскадры у берегов украинского Причерноморья и Крыма в 1918—1919 годах. Getty Images / «Бабель» Командование постоянно откладывало поход на Москву, а французские солдаты не горели желанием воевать непонятно где и непонятно за что. Особенно после окончания Первой мировой войны. Поэтому среди французских моряков, которые наслушались большевистской пропаганды, начались бунты. На фото: Французские моряки броненосца «Вольтер», осужденные за восстание, 1919 год. На фото: Броненосец ВМС Франции «Вольтер», который был в составе эскадры у берегов украинского Причерноморья и Крыма в 1918—1919 годах. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного; Getty Images / «Бабель»

Разочаровавшись в Деникине, французы начали переговоры с Директорией и даже согласились признать УНР в обмен на то, чтобы совместными усилиями бороться против большевиков. Но было уже поздно — к городу подступали большевики и переметнувшийся к ним атаман Григорьев. В конце марта 1919 года на конференции в Париже члены Антанты решили свернуть интервенцию. И 2 апреля французское командование объявило о срочной эвакуации из Одессы. На фото: Горожане на Николаевском бульваре наблюдают за эвакуацией французских войск из Одессы, апрель 1919 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Во время Первой мировой Франция была одним из главных кредиторов России. Отступая из Одессы, французы старались забрать все, что представляло хоть какую-то ценность. Так они увели часть кораблей белогвардейского флота, которые стояли в Одессе. На фото: Французские корабли во время эвакуации из Одессы, апрель 1919 года. Wikimedia На фото: Боевые корабли в одесском порту, 1918 год. imagesdefense.gouv.fr Во время Первой мировой Франция была одним из главных кредиторов России. Отступая из Одессы, французы старались забрать все, что представляло хоть какую-то ценность. Так они увели часть кораблей белогвардейского флота, которые стояли в Одессе. На фото: Французские корабли во время эвакуации из Одессы, апрель 1919 года. На фото: Боевые корабли в одесском порту, 1918 год. Wikimedia; imagesdefense.gouv.fr

На фото: Жители Одессы, бежавшие из города до прихода Красной армии, в лагере в устье Днестра ждут, чтобы сесть на французские военные баржи, апрель 1919 года. Getty Images / «Бабель»

Шестого апреля в Одессу вошли части Красной армии во главе с Григорьевым, который хвастался, что лично победил французов. Но уже в мае 1919 года он возглавил восстание против большевистской власти в Украине. После поражения пытался объединиться с Нестором Махно, но был убит махновцами. На фото: Советская демонстрация в Одессе после эвакуации французских войск, апрель 1919 года. Wikimedia

В августе 1919 года белогвардейцы выбили из Одессы красных. Окончательно советская власть установилась в Одессе в феврале 1920 года. На фото: Техника, оставленная французами на Думской площади Одессы после эвакуации, апрель 1919 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

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