«Этот год — он особенный». Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом — текст речи

Ну, хвастаться я тоже буду, но немного позже. Застолье никто не отменяет, без этого у нас в Украине никак, но главное — я буду говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал. И не только в этом году. А кто все время независимости строит и творит Украину. Наши люди. Обычные граждане. Хотя нет. Наши удивительные люди и граждане Украины!

Традиционно в этот вечер все собираются за столом всей семьей, зовут гостей, смотрят новогоднее поздравление президента, а президенты сначала немного жалуются, потом немного больше оправдываются, но вообще хвастаются, что было сделано. Но этот год особенный — год 30-летия нашей независимости. И потому в этом году будет иначе.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным новогодним обращением к украинцам. Он отметил, что этот год был особенным, ведь Украина отметила свою 30-ю годовщину независимости. Президент упомянул участие страны на Олимпийских играх и Паралимпиаде, запуск рынка земли, принятие закона о деолигархизации, а также вакцинацию от коронавируса.

Те, кто поднимал наш флаг и поднимался на пьедестал в лучах славы. И те, кто все это время стоят в тени. Это твой первый тренер. Кто с самого детства говорил тебе «терпи», «вставай», «через не могу», «еще чуть-чуть», «до конца», «и ты будешь чемпионом!». Чтобы когда-нибудь сказать: «Вот видишь! А ведь я говорил тебе».

Это все наши спортсмены . Те, кто на всех континентах планеты доказывал: украинцы прыгают выше, плавают быстрее, стреляют точнее и сильнее всех.

И те, кто, несмотря на все законы физики, много лет каждое утро преодолевают пешком километры в школу в обычной карпатской деревне. Те, кто обучают детей с инвалидностью, чтобы у них не было препятствий и они не чувствовали себя хуже других. И тот, кто не видит препятствий и становится лучшим! Абсолютным 10-кратным паралимпийским чемпионом!

Те, кто каждый день спускается под землю, чтобы нам было светло и тепло. Те, кто каждый день работает на земле, чтобы нам было сытно и вкусно. Те, кто плавит металл, и те, кто строят из него мосты, которые соединяют нас — соединяют Украину. Наши учителя. Кто стал ее героем, десятки лет обучая детишек законам физики.

Те, кто для спасения одного младенца поднимаются в небо, чтобы на земле прозвучало одно «спасибо». Те, кто поднимает в небо «Мрию», чтобы доставить вакцину в десятки стран, чтобы на планете прозвучали миллионы thanks, danke, merci, gracias.

Те, кто в этом году сделали миллионы прививок. Те, кто впервые провел уникальные операции по трансплантации печени, легких, сердца. И благодаря кому кто-то снова может жить, снова дышать и снова любить.

Те, кто не делают уникальных операций, но являются примером для сотен абсолютно всех медиков. Кто работает 20 лет медсестрой в детской поликлинике и 20 лет говорит: «Это не больно, как комарик укусит. Ты точно поправишься». А в этом году говорит взрослым: «Да, я тоже вакцинировалась, это безопасно».

И врачи. Наши врачи, оставшиеся на востоке государства, оставшиеся верными клятве Гиппократа, и когда во всей больнице их осталось четверо, они под обстрелами провели сотни важных операций.

Кто все эти 30 лет в декрете и является мамой для 19 детишек. И девушка, которая после смерти родителей стала мамой десяти братьев и сестер. И наши дети, побеждающие на международных олимпиадах и конкурсах. Чьи рисунки украсят уникальный космический аппарат, который будет изучать Юпитер.

И обычная девочка, чья отвага спасла четырех братиков и сестричек. И тот, чье неравнодушие спасло полторы тысячи человек, и в их жилах течет его донорская кровь. Те, кто рисуют, поют, танцуют и пишут для Украины романы, пишут стихи.

Те, благодаря кому есть украинская культура. И те, кто изобретает и совершает открытия. Те, благодаря кому есть украинская наука. Те, кто каждое утро везут Украину на работу на трамвае, троллейбусе и в метро. Это наши водители. Обычные люди.

Те, кто просыпаются первым, кто ложится последним, кто бодрствует всю ночь. Даже в новогоднюю ночь. В пожарных частях, в больницах, полицейских отделениях, на Южном полюсе, на нашей границе, на фронте. И все, кто сейчас на дежурстве. Чтобы мы с вами могли быть здесь, за столом. Все, кого мы искренне благодарим!

Те, кто семь лет назад потерял свой дом на украинском Донбассе. Но не потерял свой дух и покорил семь самых высоких вершин на семи континентах, став первой женщиной в Украине, которая это сделала. И те, кто не потерял достоинство и говорил правду в Крыму, из-за чего лишился свободы. И их родные, кто не теряет надежды, что они вернутся домой. Это и те, кого мы не забудем. Те, кого с нами уже, к сожалению, нет.

И те, благодаря которым мы до сих пор есть. Те, кто защищают Украину. С 2014 года и по сей день. Сохраняя верность присяге, по долгу службы. И по зову сердца, добровольно. Защитники и защитницы Украины. Герои Украины, восемь лет защищающие наши границы, защищающие их на суше, на воде, в воздухе, на передовой, в тылу врага, через снайперский прицел, представители разных родов войск и единого козацкого рода.

Как и все граждане Украины! Отважные и ответственные. Неординарные и небезразличные. Свободолюбивые и очень трудолюбивые. Миллионы вас, а вместе — одним огромным «мы». Настолько огромным, что в мире нет здания, где можно было бы собрать всех.

Только часть наших великих граждан Украины сегодня находится здесь. Наконец-то вас увидят все. Наконец-то Украина познакомилась между собой. Наконец-то я могу лично сказать всем вам, каждому, каждой спасибо!

Новый год — праздник, когда вся семья за столом. А сегодня вся страна за столом! Мы прожили этот год вместе. И провожаем его вместе. Этот год был разным, были вещи, которые хотелось бы забыть. Но были и те, которые в кругу родных и близких хочется вспомнить.

Как круто выступали наши спортсмены на соревнованиях по всему миру! И на диванах по всей стране были слезы у нас на глазах! Как мы радовались каждой медали наших олимпийцев! Кажется, получали каждую медаль вместе. Бежали рядом с ними, переплывали бассейны и боролись вместе с Беленюком. Как все шутили, что впервые политик и народный депутат не вывозит, а привозит золото в Украину!

А как мы болели за наших паралимпийцев! 98 медалей говорят об одном: они не люди с инвалидностью, а герои со сверхвозможностями!

А как мы сражались вместе с Усиком против Джошуа. Четыре пояса. Абсолютный чемпион мира. А как мы болели за нашу сборную по футболу на Евро! Она объединила нас всех и сделала счастливыми наших производителей успокоительного. Украина — в топ-8 лучших в Европе. И это звучит круто! И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не хотели портить отношения Украины со стратегическим партнером.

А как мы отмечали в этом году День Независимости! Вы помните? Мы праздновали этот день почти неделю, потому вопрос «помните» не риторический. Тридцать лет. Более ста лидеров и представителей государств со всего мира на нашей площади Независимости. И не партнеры Украины. Каждый, кто прилетел разделить с нами радость, стал другом Украины. А каждый, кто видел парад нашего войска и «Мрию» над Крещатиком, стал фанатом Украины.

Но самое главное — кем стали мы. Еще больше влюбленными в Украину. И более уверенными в себе. Более взрослыми. Нас наконец-то объединила не беда, а праздник. Мы учимся объединяться. Учимся объединяться не против кого-нибудь, а за себя. Учимся уважать друг друга и самих себя. Поэтому мы не ждем, пока мир решит наши проблемы и кто-то вернет нам нашу землю за нас.

А собираем мир для освобождения Крыма. Как громко в этом году прозвучало: «Крым — это Украина!» Голосом не только Украины, но и 46 участниц «Крымской платформы». Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда-то могли сказать, что мы вернули Крым в Украину. И как важно вернуть всех пленников. Всех.

И как громко прозвучала Украина на Евровидении, на музыкальной арене. Сколько мы наделали там шума!

И как тихо, без лишних слов и колебаний, профессионально и мужественно наши военные разведчики спасли тысячи людей в Афганистане. Весь мир аплодировал им стоя!

А как мы испугали олигархов? В первый раз они боятся закона. Одного закона. Настолько боятся, что пугают всех нас. Пугали, что мы замерзнем. Но цены на газ для наших граждан не выросли — это факт. Пугали, что мы будем голодать. А мы впервые собрали более 100 миллионов тонн урожая. И это рекорд для независимого государства.

Кстати, собрали на земле, которую должны были вывезти вагонами. По крайней мере так нас пугали. Но рынок земли запустился. Миллионы украинцев стали реальными хозяевами своей земли. Это отмечают наши международные партнеры. Именно те, о которых говорили, что они от нас отвернутся. Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что незаурядная армия по нашу сторону границы нас защищает. Я рад, что сегодня у них самый большой бюджет в истории Украины. Так было, кстати, и в прошлом году. И в позапрошлом. Так будет всегда. Но для меня это не победа, а норма. Так было просто потому, что так должно быть. Это не просто о денежном обеспечении, а о достойном отношении. Не о материальных, а о человеческих ценностях. Ибо грош цена жизни государства, которое не защищает тех, кто защищает его ценой жизни.

Я рад, что мы впервые строим для военных самолеты вместе с «Антоновым», флот — вместе с Британией, дроны и корветы — вместе с Турцией, а ракеты строим сами. Но главное — мы строим справедливость вместе с уважением.

Мы не забыли своих ветеранов. И в следующем году они забудут слова «квартирная очередь». И фото с собратьями, вместе с которыми они защищали свою землю, повесить в своем жилье смогут все ветераны войны на Донбассе. А сразу после них — все наши военные. Верю, это будут фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма.

Мы не забыли своих добровольцев. Тысячи получили статус участника боевых действий. А один стал Героем Украины. Впервые, кстати, среди добровольцев. Хотя они и все, кто защищают Украину, давно уже для нас герои. И здесь важно не звание, а признание. Эта награда не о государственной политике, а о государственной порядочности. Мы не гордимся тем, что наконец-то это сделали. Нам стыдно, что это до сих пор не было сделано.

И в этом году мы старались, чтобы вместо многих «до сих пор нет» украинцы могли сказать «наконец есть». О разных вещах, в разных регионах Украины. Чтобы люди в Запорожье могли сказать: «Наконец-то есть мост!», в Днепре, в Николаеве: «Наконец-то есть трасса!», «Наконец-то новый аэропорт» — в Одессе. Наконец-то появляется государство в смартфоне. Наконец-то появится экономический паспорт у наших детишек.

«Наконец-то есть дорога», — могли сказать все мы по всей Украине. «Наконец-то у нас нормальная зарплата», — смогли сказать наши врачи. В новом году, то есть через несколько минут, она вырастет вдвое. Это еще не та сумма, которой можно гордиться. Но уже не та, за которую очень стыдно.

Мы не можем, к сожалению, сказать в этом году то же самое о наших учителях. И это моя боль. Я очень хочу, чтобы мы могли все это сказать в следующем году. И это моя цель. И, к сожалению, не все украинцы хотят вакцинироваться — мы такие, мы украинцы. И это наша общая боль. И, к сожалению, мы пока не завершили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше! Я уверен в этом! Главное, чтобы все вы, все мы были живы и здоровы. И собирались вот так за столом всей семьей.

Чтобы рядом — все, кого ты любишь, и то, без чего просто жить не можешь. Это смех дочери, папино ворчание. Глаза жены, улыбка сына. Мамины котлетки, бабушкины пирожки, которые настолько вкусные, что уже не лезут, но надо есть, потому что их сделала бабушка. Но это ведь не главное! Главное — она жива, она рядом.

Чтобы соседи в гости к нам — с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья, и чтобы они были настоящими, готовыми биться за тебя, — не в Twitter, а рядом. И чтоб родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе возвращались домой, ведь все мы — одна семья. И Донбасс, и Крым.

И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте.

І будем так, как должно быть в Украине. Как в песне:

«Одна калина за вікном,

Одна родина за столом,

І Україна, бо в нас іншої нема».

Всего этого я хочу вам всем, дорогие украинцы, пожелать! А мы для этого все сделаем.

С Новым годом, дорогие украинцы!