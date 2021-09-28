Парламент принял закон об олигархах, их внесут в отдельный реестр. Что будет с фигурантами? Объясняем на Коломойском. Игорь Валерьевич, это просто пример!

Олигархам нельзя участвовать в приватизации крупных объектов.

Уже несколько лет власть готовит «Большую приватизацию». Окончательного списка объектов нет, но продавать планируют «Турбоатом», угольную компанию «Краснолиманская», «Президент-отель» в Киеве, энергетическую компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод (ОПЗ). В двух последних компаниях у Коломойского был интерес. В апреле этого года СБУ заявила, что менеджмент «Центрэнерго» продавал электричество компаниям Коломойского по заниженной цене (детали этой истории тут). Связанные с Коломойским структуры пытались безуспешно купить ОПЗ в 2009 году и сорвали его приватизацию в 2016-м. Если Коломойский попадет в реестр олигархов, об этих активах ему придется забыть.

Олигархам запрещено финансировать избирательные кампании, политические партии, политическую агитацию и демонстрации с политическими требованиями.

Этот пункт вряд ли станет проблемой для Игоря Коломойского и других потенциальных олигархов — они давно не финансируют партии и политические митинги напрямую. Например, СМИ и политики связывают Коломойского с депутатской группой «За будущее», в которую входит его друг Игорь Палица. А в ноябре 2019 года многие СМИ и Нацбанк обвиняли его в финансировании митингов под НБУ — люди неделями требовали остановить коррупцию в Нацбанке. Но доказать эти обвинения ни у НБУ, ни у журналистов не получилось.

Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Олигархи должны регулярно подавать электронные декларации на сайте НАПК.

В отличие от потенциальных коллег-олигархов Игорь Коломойский уже подавал декларацию в 2015 году, когда был главой Днепропетровской облгосадминистрации. Тогда за год в Украине он заработал почти 515 миллионов гривен, задекларировал восемь квартир и шесть автомобилей. С тех пор о своем имуществе и активах Коломойский не отчитывается. Однако публичную информацию на этот счет регулярно опровергает. Например, бизнесмен утверждает, что офис в киевском бизнес-центре Millenium, где он проводит встречи и дает интервью, ему не принадлежит. Об этом он рассказал весной этого года, когда в Millenium с обысками по делу «Центрэнерго» пришла СБУ. Если Коломойского признают олигархом, ему придется рассказать не только об имуществе, но и о долях в разных компаниях.

Публичные служащие ― от президента до судей и высших чинов СБУ и ГБР ― должны отчитываться об общении с олигархами в «декларации о контактах».

Тут все просто. Например, раньше Коломойский часто звонил главе своего холдинга «1+1 media» Александру Ткаченко. Сейчас Ткаченко — глава Министерства культуры. Если Коломойский решит ему позвонить или написать, сначала он должен сообщить, что попал в реестр олигархов (да, почти как маркировка иноагентов в России). Если после этого министр не положит трубку и продолжит разговор, в течение дня он должен подать декларацию о контакте с олигархом. Для этого на сайте СНБО будет отдельная электронная форма — там нужно указать собеседника и тему разговора.

Если бы закон приняли раньше, главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии пришлось бы отчитаться о разговоре с Коломойским на матче Лиги чемпионов «Динамо» — «Бенфика» 14 сентября этого года.

В законе есть исключения: олигархи без деклараций могут встречаться с чиновниками, например, в судах или на официальных мероприятиях, откуда ведут прямую трансляцию. Но непонятно, нужно ли подавать декларацию, если Коломойский и Ткаченко встретятся, например, в кулуарах публичного форума.

Главный недостаток этой статьи — контролировать контакты чиновников и политиков с олигархами некому. Они могут встречаться тайно, вести переговоры через посредников, как это происходит сейчас, или вносить в декларации неправдивую информацию. Прослушивать и тем более следить за публичными лицами без санкции суда нельзя.

Согласно новому закону, за незадекларированные контакты с олигархами президенту ничего не угрожает. На фото Владимир Зеленский и бизнесмен Виктор Пинчук (справа), который может попасть в реестр олигархов. Getty Images

Если публичный человек вовремя не подаст декларацию о контактах с олигархом, ему грозит наказание.

Для чиновников предусмотрена дисциплинарная ответственность ― им могут вынести выговор. Для президента и депутатов — политическая. На практике это значит, что за нарушение правил им ничего не будет. А формально речь о том, что избиратели должны запомнить нарушителей и не голосовать за них на следующих выборах.

Есть группа чиновников, которым повезло меньше — за незадекларированный контакт с олигархом их могут уволить. Это касается главы СБУ и его заместителей, омбудсмена, главы Нацбанка, членов Центризбиркома, главы Фонда госимущества, директора НАБУ, директора Госбюро расследований, генпрокурора и его замов, членов Высшего совета правосудия и руководителя Антимонопольного комитета.

Если бы этот закон приняли пять лет назад, по этой статье смогли бы уволить тогдашнего главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Он встречался с Коломойским в апреле 2016 года, а рассказал об этом только в июне. Холодницкий утверждал, что в САП Коломойский пришел без приглашения.

В 2016 году главу САП Назара Холодницкого обвиняли в тайной встрече с Коломойским. Холодницкий настаивал, что к нему в кабинет бизнесмен пришел без приглашения. Getty Images

Когда олигарх, который владеет влиятельным СМИ, попадает в реестр, Антимонопольный комитет начинает расследовать дело о защите экономической конкуренции.

Этот пункт, как и многие другие статьи закона, выписан обтекаемо. Почему именно наличие СМИ является поводом начать такое расследование — непонятно. Но эта норма может коснуться Коломойского, которому принадлежит часть акций холдинга «1+1 media», а также владельца «Медиа Группы Украина» Рината Ахметова и собственника StarLightMedia Виктора Пинчука.

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