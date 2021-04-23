СБУ обыскала офис Игоря Коломойского по делу «Центрэнерго». Что это за дело? Вот четыре ответа на простые вопросы

Что такое «Центрэнерго»

Публичное акционерное общество, в котором почти 80 процентов акций принадлежит государству. Это одна из ведущих компаний по производству электроэнергии. Она покрывает потребности страны в электричестве приблизительно на 8 процентов. Компании принадлежат Трипольская, Углегорская и Змиевская теплоэлектростанции, а также ремонтное предприятие «Ремэнерго».

Как «Центрэнерго» связано с Игорем Коломойским

По сообщениям СМИ, в июле 2019 года предприятие перешло под контроль людей, близких к олигарху Игорю Коломойскому. После того как президентом избрали Владимира Зеленского, главой «Центрэнерго» назначили Владимира Потапенко, а Александр Уваров занимался поставками топлива для компании и был членом дирекции. Игорь Коломойский информацию о причастности к компании отрицал, но в интервью Цензор.НЕТ назвал ее новое руководство «профессиональными и понятными людьми» и признал, что консультирует Потапенко. В мае 2020 года руководителем «Центрэнерго» стал Александр Корчинский, но близкие к Коломойскому Потапенко и Уваров остались. В феврале 2021 года в «Центрэнерго» снова изменилось руководство и заблокировало сотрудничество с компанией, близкой к Коломойскому.

Мусиенко Владислав / УНИАН

Что расследует СБУ?

«Центрэнерго» продавало электроэнергию на 20—30 процентов дешевле себестоимости ее производства. Это, по мнению следователей, привело к убыткам и растрате имущества на сумму почти 225 миллионов гривен. По информации источников «Бабеля» в правоохранительных органах, речь может идти и о продаже электричества компании «Юнайтед Энерджи» с 2019 года по первый квартал 2021-го.

Например, двадцать девятого декабря 2020 года «Центрэнерго» провело аукцион и заключило договор с трейдером «Юнайтед Энерджи». Им продали электричество дешевле, чем стоило его произвести. Согласно договору, электричество доджны были поставить в первом квартале 2021 года.

Но уже в феврале этого года в «Центрэнерго» снова поменялся руководитель, и компания ограничила поставки электричества для «Юнайтед Энерджи», сославшись на долг в 725 миллионов гривен. Из-за долга «Центрэнерго» не могло вовремя расплатиться с шахтами за поставки угля. В «Юнайтед Энерджи» долг отрицали.

Что такое «Юнайтед Енерджи»

Основателем и руководителем компании является Андрей Короткевич-Лещенко. Но профильные СМИ называют компанию близкой к Игорю Коломойскому.

В 2020 году эта компания покупала большие объемы электричества не только в «Центрэнерго», но и в госкомпании «Энергоатом». В августе 2020 года «Юнайтед Энерджи» при стартовой цене в 1 500 гривен выкупила электричество по 1 120 гривен за МВт*ч. В связи с этим в феврале НАБУ проводило обыски в «Энергоатоме».

Большую часть энергии, которую покупала «Юнайтед Енерджи», она продавала близким к Коломойскому предприятиям. Среди них — «Укрнафта», «Укртранснафта», энергетическая компания «Барвинок» и Запорожский завод ферросплавов.