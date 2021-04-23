СБУ обшукала офіс Ігоря Коломойського у справі «Центренерго». Що це за справа? Ось чотири відповіді на прості запитання

Що таке «Центренерго»

Публічне акціонерне товариство, в якому майже 80 відсотків акцій належить державі. Це одна з провідних компаній з виробництва електроенергії. Вона покриває потреби країни в електриці приблизно на 8 відсотків. Компанії належать Трипільська, Вуглегірська і Зміївська теплоелектростанції, а також ремонтне підприємство «Ременерго».

Як «Центренерго» повʼязане з Ігорем Коломойським

За повідомленнями ЗМІ, у липні 2019 року «Центренерго» перейшло під контроль людей, близьких до олігарха Ігоря Коломойського. Після того як президентом обрали Володимира Зеленського, главою компанії призначили Володимира Потапенка, а Олександр Уваров займався поставками палива для «Центренерго» і був членом дирекції. Ігор Коломойський інформацію про причетність до «Центренерго» заперечував, проте в інтервʼю Цензор.НЕТ назвав нове керівництво компанії «професійними і зрозумілими людьми» і визнав, що консультує Потапенка. У травні 2020 року керівником підприємства став Олександр Корчинський, але близькі до Коломойського Потапенко і Уваров залишилися. У лютому 2021 року в «Центренерго» знову змінилося керівництво і заблокувало співпрацю з компанією, близькою до Коломойського.

Мусиенко Владислав / УНИАН

Що розслідує СБУ?

«Центренерго» продавало електроенергію на 20—30 відсотків дешевше за собівартість її виробництва. Це, на думку слідчих СБУ, призвело до збитків і розтрати майна на суму майже 225 мільйонів гривень. За інформацією джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, може йтися, зокрема, про продаж електрики компанії «Юнайтед Енерджі» з 2019 року по перший квартал 2021.

Наприклад, двадцять девʼятого грудня 2020 року «Центренерго» провело аукціон і уклало договір з трейдером «Юнайтед Енерджі». Їм продали електрику дешевше, ніж коштувало її виробити. Згідно з договором, електрику мали поставити в першому кварталі 2021 року.

Але вже в лютому цього року в «Центренерго» знову помінявся керівник, і компанія обмежила постачання електрики для «Юнайтед Енерджі», пославшись на борг у 725 мільйонів гривень. Через борг «Центренерго» не могло вчасно розплатитися з шахтами за поставки вугілля. У «Юнайтед Енерджі» борг заперечували.

Що таке «Юнайтед Енерджі»

Засновником і керівником компанії є Андрій Короткевич-Лещенко. Однак профільні ЗМІ називають компанію близькою до Ігоря Коломойського.

У 2020 році ця компанія купувала великі обсяги електрики не тільки в «Центренерго», але й в держкомпанії «Енергоатом». У серпні 2020 року «Юнайтед Енерджі» при стартовій ціні в 1 500 гривень викупила електрику по 1 120 гривень за МВт*год. У звʼязку з цим в лютому НАБУ проводило обшуки в «Енергоатомі».

Більшу частину енергії, яку купувала «Юнайтед Енерджі», вона продавала близьким до Коломойського підприємствам. Серед них — «Укрнафта», «Укртранснафта», енергетична компанія «Барвінок» і Запорізький завод феросплавів.