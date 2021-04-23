Обшуки в бізнес-центрі Millenium: Коломойський запевняє, що не має там офісу

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що не отримував офіційні звернення від правоохоронців щодо обшуку в київському бізнес-центрі Millenium.

Про це після телефонної розмови з ним повідомив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

«Нічого не отримував. Жодних сигналів або запитів. Я у Дніпрі. Дивлюся кіно», — розповів Коломойський.

Також бізнесмен запевнив, що не знає, з яких причин проводять обшуки, і заперечив інформацію, що має офіс у цьому бізнес-центрі.

«Офісу в мене там немає», — сказав він.

За словами Михайла Ткача, обшуки тривали 5 годин.

«Протягом цього часу співробітники СБУ обходили поверхи бізнес-центру», — зазначив журналіст.

Як пише у своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко, Коломойський заздалегідь знав, що в бізнес-центрі проведуть обшуки.

«Коломойський знав про це — вони готувалися три тижні, санкцію суд дав з 6 або 8-го разу», — зазначив він.