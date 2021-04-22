СБУ проводить обшуки в офісах Коломойського

Співробітники Служби безпеки проводять обшуки в київському бізнес-центрі «Міленіум», де розташований офіс українського олігарха Ігоря Коломойського.
Про це «Бабелю» повідомило джерело в СБУ, а також журналіст Михайло Ткач, який перебуває на місці подій.
За його словами, під бізнес-центром стоять п’ять автобусів із правоохоронцями. Також на місці працюють слідчі.
Обшук проводять разом зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Самі ж працівники СБУ діють у рамках справи «Центренерго».
- 5 березня США запровадили санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського через корупцію. Згідно з рішенням США, йому заборонений вʼїзд у країну. Такі ж обмеження запровадили проти членів його родини: дружини Ірини Коломойської, доньки Анжеліки Коломойської та сина Ізраїля Цві Коломойського.
- Міністерство юстиції США також хоче конфіскувати у Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі та офісний парк у Далласі, які придбали за незаконно виведені з ПриватБанку гроші.
- В Офісі президента Володимира Зеленського привітали санкції США проти Коломойського і подякували за підтримку у боротьбі із «системою, в якій домінують олігархи».