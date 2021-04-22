СБУ проводит обыски в офисах Коломойского

Сотрудники Службы безопасности проводят обыски в киевском бизнес-центре «Миллениум», где расположен офис украинского олигарха Игоря Коломойского.
Об этом «Бабелю» сообщил источник в СБУ, а также журналист Михаил Ткач, который находится на месте событий.
По его словам, под бизнес-центром стоят пять автобусов с правоохранителями. Также на месте работают следователи.
Обыск проводят вместе с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Сотрудники СБУ действуют в рамках дела «Центрэнерго».
- 5 марта США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за коррупцию. Согласно решению, ему запрещен въезд в страну. Такие же ограничения ввели против членов его семьи: жены Ирины Коломойской, дочери Анжелики Коломойской и сына Израиля Цви Коломойского.
- Министерство юстиции США также хочет конфисковать у Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за незаконно выведенные из ПриватБанка деньги.
- В Офисе президента Владимира Зеленского поприветствовали санкции США против Коломойского и поблагодарили за поддержку в борьбе с «системой, в которой доминируют олигархи».