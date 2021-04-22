СБУ проводит обыски в офисах Коломойского

Сотрудники Службы безопасности проводят обыски в киевском бизнес-центре «Миллениум», где расположен офис украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в СБУ, а также журналист Михаил Ткач, который находится на месте событий.

По его словам, под бизнес-центром стоят пять автобусов с правоохранителями. Также на месте работают следователи.

Обыск проводят вместе с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Сотрудники СБУ действуют в рамках дела «Центрэнерго».

Фото журналиста Михаила Ткача

Фото журналиста Михаила Ткача