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Обыски в бизнес-центре Millenium: Коломойский уверяет, что у него нет там офиса

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Обыски в бизнес-центре Millenium: Коломойский уверяет, что у него нет там офиса

Дивеев Сергей / УНИАН

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не получал официальные обращения от правоохранителей по поводу обыска в киевском бизнес-центре Millenium.

Об этом после телефонного разговора с ним сообщил журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

«Ничего не получал. Никаких сигналов или запросов. Я в Днепре. Смотрю кино», — рассказал Коломойский.

Также бизнесмен заверил, что не знает, по каким причинам проводят обыски, и опроверг информацию, что у него есть офис в этом бизнес-центре.

«Офиса у меня там нет», — сказал он.

По словам Михаила Ткача, обыски продолжались 5 часов.

«В течение этого времени сотрудники СБУ обходили этажи бизнес-центра», — отметил журналист.

Как пишет в своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, Коломойский заранее знал, что в бизнес-центре проведут обыски.

«Коломойский знал об этом — они готовились три недели, санкцию суд дал с 6 или 8-го раза», — отметил он.

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