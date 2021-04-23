Обыски в бизнес-центре Millenium: Коломойский уверяет, что у него нет там офиса

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не получал официальные обращения от правоохранителей по поводу обыска в киевском бизнес-центре Millenium.
Об этом после телефонного разговора с ним сообщил журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.
«Ничего не получал. Никаких сигналов или запросов. Я в Днепре. Смотрю кино», — рассказал Коломойский.
Также бизнесмен заверил, что не знает, по каким причинам проводят обыски, и опроверг информацию, что у него есть офис в этом бизнес-центре.
«Офиса у меня там нет», — сказал он.
По словам Михаила Ткача, обыски продолжались 5 часов.
«В течение этого времени сотрудники СБУ обходили этажи бизнес-центра», — отметил журналист.
Как пишет в своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, Коломойский заранее знал, что в бизнес-центре проведут обыски.
«Коломойский знал об этом — они готовились три недели, санкцию суд дал с 6 или 8-го раза», — отметил он.
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- 22 апреля вечером «Бабелю» стало известно, что в бизнес-центре Millenium СБУ совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции проводят обыск в рамках дела «Центрэнерго».