Зеленский анонсировал создание Экономического паспорта украинца и квартиры для всех ветеранов войны

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 декабря, анонсировал создание Экономического паспорта украинца.

До 10 декабря он внесет в парламент соответствующий законопроект. На счету ребенка в банке будут накапливаться средства от использования и добычи недр (отсылка к законопроекту № 5600). После достижения совершеннолетия за эти деньги можно будет получить образование или приобрести жилье в Украине.

Кроме того, Зеленский анонсировал, что в следующем году начнется реконструкция 24 реабилитационных центров для ветеранов войны на Донбассе. По его словам, в 2022 году страна полностью закроет очереди на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины, а затем начнется аналогичный процесс для военнослужащих.