Зеленський анонсував створення Економічного паспорту українця та квартири для всіх ветеранів війни

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 1 грудня анонсував створення Економічного паспорту українця.

До 10 грудня він внесе до парламенту відповідний законопроєкт. На рахунку дитини в банку будуть накопичуватись кошти від використання та видобутку надр (відсилка до законопроєкту № 5600). Після досягнення повноліття за ці гроші можна буде отримати освіту чи придбати житло в Україні.

Крім цього, Зеленський анонсував, що наступного року почнеться реконструкція 24 реабілітаційних центрів для ветеранів війни на Донбасі. За його словами, у 2022 році країна повністю закриє черги на квартири для всіх ветеранів війни на сході України, а після цього розпочнуть аналогічний процес для військовослужбовців.