Рада підтримала в цілому «податковий» законопроєкт. Його тричі знімали з розгляду

За його словами, законопроект, зокрема, направлений на:

«Ухвалення закону дозволить стуттєво збільшити надходження до держбюджету, які будуть спрямовані на підвищення зарплат медикам, збільшення витрат на оборону, реалізацію інших надважливих для країни програм», — зазначив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Документ збільшує ставки акцизного податку на алкогольні напої та екологічного податку на 5%, а ставку рентної плати за користування надрами в цілях, не повʼязаних з видобуванням корисних копалин, — на 14,5%. Запроваджується 3,2% акцизу на продаж «зеленої» електроенергії.

Також закон запроваджує податок за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом року третього та наступних об’єктів нерухомості.

Окрім того, запроваджується оподаткування автомобілів середнього класу. Це автомобілі не старше пʼяти років, середня ринкова вартість яких становить 1,3 мільйона гривень (200 мінімальних зарплат). Ставка податку в розрахунку на календарний рік — 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль.

Також закон скасовує пільгу для підприємств на сплату податку на землю, дозволяє повертати податок на додану вартість з експорту товарів лише після зарахування виручки на банківський рахунок компанії. До того ж документ розширює повноваження податкових органів.