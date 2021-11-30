Рада поддержала в целом «налоговый» законопроект. Его трижды снимали с рассмотрения

По его словам, законопроект, в частности, направлен на:

«Принятие закона позволит существенно повысить поступления в госбюджет, которые будут направлены на повышение зарплат медикам, увеличение расходов на оборону, реализацию других важных для страны программ», — отметил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Верховная Рада приняла законопроект 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.

Документ увеличивает ставки акцизного налога на алкогольные напитки и экологического налога на 5%, а ставку рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, — на 14,5%. Вводится 3,2% акциза на продажу «зеленой» электроэнергии.

Также закон вводит налог по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение года третьего и последующих объектов недвижимости.

Кроме того, вводится налогообложение автомобилей среднего класса. Это автомобили не старше пяти лет, средняя рыночная стоимость которых составляет 1,3 миллиона гривен (200 минимальных зарплат). Ставка налога в расчете на календарный год — 25 тысяч гривен за каждый легковой автомобиль.

Также закон отменяет льготу для предприятий на уплату налога на землю и позволяет возвращать налог на добавленную стоимость по экспорту товаров только после зачисления выручки на банковский счет компании. Кроме того, документ расширяет полномочия налоговых органов.