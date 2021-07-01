Налог на авто, акцизы на руду и алкоголь. Рада приняла закон, направленный на повышение налогов

Верховная Рада в первом чтении приняла закон, предусматривающий повышение ряда налогов и ренты.
За законопроект № 5600 проголосовали 264 депутата.
Документ увеличивает ставки акцизного налога на алкогольные напитки и экологического налога на 5%, а ставку рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, — на 14,5%. Вводится 3,2% акциза на продажу «зеленой» электроэнергии.
Также закон вводит налог по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение года третьего и последующих объектов недвижимости.
Кроме того, вводится налогообложение автомобилей среднего класса. Это автомобили не старше пяти лет, средняя рыночная стоимость которых составляет 1,3 миллиона гривен (200 минимальных зарплат). Ставка налога в расчете на календарный год — 25 тысяч гривен за каждый легковой автомобиль.
Также закон отменяет льготу для предприятий на уплату налога на землю и позволяет возвращать налог на добавленную стоимость по экспорту товаров только после зачисления выручки на банковский счет компании. Кроме того, документ расширяет полномочия налоговых органов.
- В июне Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5153 о налоговой амнистии — она позволит украинцам вывести свои деньги и активы из тени, а государство сможет привлечь дополнительный капитал.
- Провести налоговую амнистию президент Владимир Зеленский обещал еще в июне 2019 года, после своей инаугурации. В феврале 2021 он зарегистрировал в парламенте соответствующий пакет законопроектов.