Податок на авто, акцизи на руду й алкоголь. Рада ухвалила закон, спрямований на підвищення податків

Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон, який передбачає підвищення низки податків і ренти.

За законопроєкт № 5600 проголосували 264 депутати.

Документ збільшує ставки акцизного податку на алкогольні напої та екологічного податку на 5%, а ставку рентної плати за користування надрами в цілях, не повʼязаних з видобуванням корисних копалин, — на 14,5%. Запроваджується 3,2% акцизу на продаж «зеленої» електроенергії.

Також закон запроваджує податок за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом року третього та наступних об’єктів нерухомості.

Окрім того, запроваджується оподаткування автомобілів середнього класу. Це автомобілі не старші пʼяти років, середня ринкова вартість яких становить 1,3 мільйона гривень (200 мінімальних зарплат). Ставка податку в розрахунку на календарний рік — 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль.

Також закон скасовує пільгу для підприємств на сплату податку на землю, дозволяє повертати податок на додану вартість з експорту товарів лише після зарахування виручки на банківський рахунок компанії. До того ж документ розширює повноваження податкових органів.