Верховна Рада ухвалила податкову амністію — українці зможуть «відбілити» майно

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5153 про податкову амністію — вона дозволить українцям вивести свої гроші та активи «в білу», а держава зможе залучити додатковий капітал.

Про це йдеться на сайті Ради, а деталі розповідає «Слуга народу».

Податкова амністія — це спосіб легалізувати свої активи та доходи, сплативши за них податки, які не були сплачені вчасно. Таким чином влада намагається вивести з тіні певну частину економіки та повернути її у правове поле. Водночас держава в таких випадках зобов’язується не карати порушників податкового законодавства.

Ця процедура — добровільна. Відтепер кожен охочий громадянин одноразово може легалізувати свої доходи, які не були задекларовані станом на 1 січня 2021 року. Зробити це можна з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Аби задекларувати майно, треба подати декларацію та у ній вказати доходи, з яких не сплачені податки та активи. Аби легалізувати готівку, її треба покласти на спеціальний рахунок у банку. Закон встановив такі ставки: 5% з валюти та активів, які розташовані в Україні; 9% — з валюти та активів, які розташовані за кордоном.

Не треба декларувати те, що придбано за кошти, з яких сплатили податки, а також якщо у вас один (одна):

квартира до 120 кв.м;

будинок до 240 кв.м;

нежитлова некомерційна нерухомість до 60 кв.м;

земельна ділянка у межах норм безоплатної приватизації;

активи до 400 тисяч гривень.

Що можна задекларувати?

гроші у гривнях та іноземній валюті;

рухоме та нерухоме майно;

цінні папери;

паї;

права на отримання дивідендів;

інші активи.

У «Слузі народу» пояснили, що проведення в Україні податкової амністії дозволить залучити в економіку держави додаткові ресурси для її активізації.