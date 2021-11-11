В Украине за 2021 год провели больше трансплантаций органов, чем за все время независимости

За 2021 год в больницах Украины медики провели 234 трансплантации, это больше, чем за все время независимости страны. Также в этом году уже выполнено 204 трансплантации костного мозга.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, напомнив, что 10 ноября правительство втрое увеличило тариф на трансплантацию сердца и легких.

Так, за каждую трансплантацию сердца Министерство здравоохранения будет платить заведениям, выполняющим такие операции, более 2 миллионов гривен и за трансплантацию легких — более 2,6 миллиона гривен.

«Мы инициировали обновление тарифов в соответствии с практическим опытом выполнения таких операций. Новые тарифы позволят покрыть все возможные расходы и позволят медицинским учреждениям развивать это сложное направление. Наши врачи в этом году провели 22 трансплантации сердца и первую в истории Украины трансплантацию легких от посмертного донора», — отметил Ляшко.