В Україні за 2021 рік провели більше трансплантацій органів, аніж за весь час незалежності

За 2021 рік в лікарнях України медики провели 234 трансплантації, це більше, ніж за весь час незалежності країни. Також цього року вже виконано 204 трансплантації кісткового мозку.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, нагадавши, що 10 листопада уряд втричі збільшив тариф на трансплантацію серця та легень .

За кожну трансплантацію серця Міністерство охорони здоров’я сплачуватиме закладам, які виконують такі операції — понад 2 мільйони гривень та за трансплантацію легень — понад 2,6 мільйона гривень.

«Ми ініціювали оновлення тарифів відповідно до практичного досвіду виконання таких операцій. Нові тарифи дозволять покрити всі можливі витрати і дадуть можливість медичним закладам розвивати цей складний напрямок. Наші лікарі у цьому році провели 22 трансплантації серця та першу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора», — зазначив Ляшко.