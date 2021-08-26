МОЗ: У «Дії» зʼявиться можливість дати згоду на посмертне донорство

У додатку «Дія» з’явиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті.

Про це в інтервʼю Укрінформу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Наразі МОЗ разом з Міністерством цифрової трансформації працюють над розширенням кабінету громадянина в додатку «Дія». «Там має з’явитися розділ, в якому кожен, хто ухвалить рішення про найвищий прояв жертовності, зможе за свого життя залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не має бачити, поки людина жива. Навіть лікарі», — пояснив міністр.