Минздрав: В «Дії» появится возможность дать согласие на посмертное донорство

В приложении «Дія» появится раздел, где можно будет оставить заявление о согласии стать донором после смерти.
Об этом в интервью Укринформу сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Сейчас Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации работают над расширением кабинета гражданина в приложении «Дія». «Там должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о высшем проявлении жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи», — пояснил министр.
В то же время информация, по словам Ляшко, должна стать доступной, когда у человека констатирована смерть мозга. В таком случае трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в ЕГИСТ (Единая государственная информсистема трансплантации).
«Когда эти работы будут завершены, мы начнем информационную кампанию по популяризации донорства органов», — добавил министр.
- В июле 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что на трансплантологию должно хватить 112 миллионов гривен до конца года.
- Перед этим сообщалось, что в Министерстве здравоохранения создадут отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом.