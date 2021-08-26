Минздрав: В «Дії» появится возможность дать согласие на посмертное донорство

В приложении «Дія» появится раздел, где можно будет оставить заявление о согласии стать донором после смерти.

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации работают над расширением кабинета гражданина в приложении «Дія». «Там должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о высшем проявлении жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи», — пояснил министр.