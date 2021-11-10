Кабмин повысил тарифы на трансплантацию легких и сердца — за каждую операцию больница получит более 2 млн грн

Кабинет министров на заседании 10 ноября повысил тарифы на пересадку легких и сердца. Так, чиновники приняли изменения в постановление №1083, утверждающее перечень услуг и тарифов для проведения подобных операций.

За каждую трансплантацию сердца Минздрав будет платить заведениям, выполняющим такие операции 2 001 059 гривен, а за трансплантацию легких — 2 678 507 гривен.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что министерство инициировало обновление тарифов в соответствии с практическим опытом выполнения таких операций.

«Новые тарифы позволят покрыть все необходимые расходы и предоставляют больницам возможность развивать это направление медпомощи», — прокомментировал решение правительства Ляшко.

Ранее трансплантация сердца или комплекса «сердце-легкие» оплачивалась медицинским учреждениям по тарифу 614 тысяч гривен. Правительство разделило услугу на две отдельные и повысило тариф для каждой из них.