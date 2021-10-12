Минагрополитики: За 100 дней рынка земли заключили более 28 тысяч сделок

В Украине за 100 дней с момента запуска рынка земли заключили более 28 тысяч сделок относительно более 70 569 га земли. Об этом министр аграрной политики Роман Лещенко сообщил во вторник, 12 октября.
Кроме этого, цена на землю сельскохозяйственного назначения растет — по состоянию на 9 октября она составляет в среднем около 43 879 гривен за гектар. Например, 30 июля Министерство аграрной политики заявляло, что в среднем один гектар земли стоит 40 тысяч гривен.
Лещенко добавил, что сейчас ключевой задачей и приоритетом является сделать публичными и доступными всю информацию и все ключевые операции, которые происходят на рынке земли. Система Prozorro с начала октября уже принимает заявки на электронные торги по аренде и продаже земель, а первые аукционы состоятся уже в начале ноября.
Параллельно с этим продолжают выявлять случаи незаконной приватизации государственных земель — на геопортале уже опубликовали информацию о тех, кто вопреки закону несколько раз воспользовался своим правом на получение земли.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработал с 1 июля 2021 года и не будет действовать на оккупированных территориях.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более чем 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.