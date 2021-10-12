Минагрополитики: За 100 дней рынка земли заключили более 28 тысяч сделок

В Украине за 100 дней с момента запуска рынка земли заключили более 28 тысяч сделок относительно более 70 569 га земли. Об этом министр аграрной политики Роман Лещенко сообщил во вторник, 12 октября.

Кроме этого, цена на землю сельскохозяйственного назначения растет — по состоянию на 9 октября она составляет в среднем около 43 879 гривен за гектар. Например, 30 июля Министерство аграрной политики заявляло, что в среднем один гектар земли стоит 40 тысяч гривен.

Лещенко добавил, что сейчас ключевой задачей и приоритетом является сделать публичными и доступными всю информацию и все ключевые операции, которые происходят на рынке земли. Система Prozorro с начала октября уже принимает заявки на электронные торги по аренде и продаже земель, а первые аукционы состоятся уже в начале ноября.

Параллельно с этим продолжают выявлять случаи незаконной приватизации государственных земель — на геопортале уже опубликовали информацию о тех, кто вопреки закону несколько раз воспользовался своим правом на получение земли.