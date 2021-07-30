В Минагрополитики назвали стоимость одного гектара земли. За месяц работы рынка заключили более 2 тысяч сделок

В Министерстве агрополитики сообщили, что стоимость одного гектара земли в Украине сейчас составляет 40 тысяч гривен.

Об этом заявил министр Роман Лещенко.

«Месяц назад, когда запускали рынок земли, вас пытались напугать массовой скупкой земель иностранцами, вагонами с черноземом, которые направляются на восток, и агрохолдингами, которые отберут ваши земли. В течение месяца работы рынка, как я и обещал, не произошло ничего подобного. Рынок работает!» — пояснил он.

По словам Лещенко, за 30 дней работы рынка заключили 2901 соглашение о продаже земли. В целом продали 5 324 гектара на общую сумму в 210 млн гривен. Это означает, что лишь 1 из 2 000 владельцев земли решил ее продать.

«То есть за первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тысяч гривен. Сейчас больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях», — рассказал министр.