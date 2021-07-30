У Мінагрополітики назвали вартість одного гектара землі. За місяць роботи ринку уклали понад 2 тисячі угоди

У Міністерстві агрополітики повідомили, що вартість одного гектара землі в Україні наразі становить 40 тисяч гривень.
Про це заявив міністр Роман Лещенко.
«Місяць тому, коли запускали ринок землі, вас намагалися налякати масовою скупкою земель іноземцями, вагонами з чорноземом, які прямують на схід, та агрохолдингами, які відберуть ваші землі. Протягом місяця роботи ринку, як я й обіцяв, не сталося нічого подібного. Ринок працює!» — пояснив він.
За словами Лещенка, за 30 днів роботи ринку уклали 2901 угоду про продаж землі. Загалом продали 5 324 гектари на загальну суму в 210 мільйонів гривень. Це означає, що лише 1 із 2 000 власників землі вирішили її продати.
«Тобто за перший місяць ринку землі середня ціна за український гектар становить 40 тисяч гривень. Наразі найбільше землі придбали у Полтавській, Тернопільській та Кіровоградській областях», — розповів міністр.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів. Ринок землі офіційно запрацював з 1 липня 2021 року і не діятиме на окупованих територіях.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше ніж 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Питання про продаж землі іноземцям буде вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.