В Минагрополитики объяснили, будет ли распространяться рынок земли на оккупированные территории

В Министерстве агрополитики сообщили, что рынок земли в Украине не будет работать на оккупированных территориях.
Об этом заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий рассказал в комментарии телеканалу «Дом».
«Линия соприкосновения и временно оккупированная территория — там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, контролируемой Украиной, — можно продавать», — отметил он, добавив, что для прифронтовых зон никаких ограничений нет и владелец участка земли сможет его продать.
Также чиновник сообщил, что россиянам и боевикам будет запрещено покупать украинскую землю.
«Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю», — пояснил Высоцкий.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработает с 1 июля 2021 года.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Продажа земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.