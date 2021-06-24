Экс-министр Дубилет и агрокомпания ИМК запускают онлайн-платформу по продаже земли. Рынок заработает с 1 июля

Бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет, а также агрокомпания ИМК запускают онлайн-платформу «Доброзем» по продаже земли. На сайте можно будет публиковать свои предложения, на которые будут отзываться потенциальные покупатели.

Об этом Дубилет написал в своем Telegram-канале.

«Идея проста: владельцы паев смогут выставить на нашем сайте объявление и начать получать предложения от потенциальных покупателей. Покупатели, в свою очередь, с помощью удобной системы фильтров смогут находить интересную землю и делать по ней предложения», — пояснил он.

Дубилет подчеркнул, что разработчики платформы детально проработали весь процесс продажи земли, а потому команда поддержки будет помогать продавцам на всех этапах. Также он рассказал, что разработчики интегрировались с многими системами, в том числе и спутниковыми. Таким образом можно будет получить подробную информацию о метеорологической истории земельного участка и культурах, которые на ней выращивали.

«Сейчас на нашем сайте dobrozem.com.ua есть возможность подать информацию о своих паях, наша служба поддержки уже сейчас поможет оценить, все ли документы в порядке, а также оценить потенциальную стоимость. В июле, когда запустится рынок, сайт заработает на полную», — отметил бывший министр.

Также о запуске платформы сообщил гендиректор ИМК Алекс Лисситса. Он рассказал, что над проектом работали целый год.

«По моему глубокому убеждению, маркет земли Доброзем станет эффективным инструментом, как для инвесторов, желающих купить землю, так и для владельцев земли, которые хотят продать ее по рыночной цене», — пояснил он.