Ексміністр Дубілет та агрокомпанія ІМК запускають онлайн-платформу з продажу землі. Ринок запрацює з 1 липня

Колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет, а також агрокомпанія ІМК запускають онлайн-платформу «Доброзем» з продажу землі. На сайті можна буде публікувати власні пропозиції, на які відгукуватимуться потенційні покупці.

Про це Дубілет написав у своєму Telegram-каналі.

«Ідея проста: власники паїв зможуть виставити на нашому сайті оголошення і почати отримувати пропозиції від потенційних покупців. Покупці, в свою чергу, за допомогою зручної системи фільтрів зможуть знаходити цікаву землю і робити по ній пропозиції», — пояснив він.

Дубілет підкреслив, що розробники платформи детально пропрацювали весь процес продажу землі, а тому команда підтримки буде допомагати продавцям на всіх етапах. Також він розповів, що розробники інтегрувалися з багатьма системами, зокрема і супутниковими. Таким чином можна буде отримати детальну інформацію про метеорологічну історію земельної ділянки та культури, які на ній вирощували.

«Зараз на нашому сайті dobrozem.com.ua є можливість подати інформацію про свої паї, наша служба підтримки вже зараз допоможе оцінити, чи всі документи в порядку, а також оцінити потенційну вартість. У липні, коли запуститься ринок, сайт запрацює на повну», — зазначив колишній міністр.

Також про запуск платформи повідомив гендиректор ІМК Алекс Ліссітса. Він розповів, що над проєктом працювали цілий рік.

«На моє глибоке переконання, маркет землі «Доброзем «стане ефективним інструментом, як для інвесторів, що бажають купити землю, так і для власників землі, що мають бажання продати її за ринковою ціною», — пояснив він.