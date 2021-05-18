Рада приняла закон о продаже земли через электронные аукционы

Теперь подать документы на участие в земельных торгах, зарегистрироваться и принять участие в аукционе можно онлайн. Проект закона предусматривает, что объявление об аукционе и документы на лот будут автоматически отображаться на Едином государственном портале земельных торгов. Аукционы будут проводить онлайн в режиме реального времени в единой электронной торговой системе.

Верховная Рада приняли законопроект №2195 о продаже земельных участков и прав аренды на электронных аукционах. Об этом говорится сайте Рады.

Площадь земельного участка сельхоз назначения государственной или коммунальной собственности, которую продают с аукциона, будет составлять не более 20 гектаров. Это позволит небольшим фермерским хозяйствам участвовать в торгах и покупать землю. Участником земельных торгов может быть как отдельный человек, так и компания.

Торги будут проходить с участием не менее двух человек в три раунда, где один раунд — одно повышение ставки. Минимальный шаг должен быть не менее 1% стартовой цены лота, а гарантийный взнос составит 30% от стартовой цены.

Напомним, что 28 апреля Рада приняла законопроект о земельной децентрализации. Он позволит вернуть в коммунальную собственность местных общин земли, лежащие за пределами населенных пунктов.