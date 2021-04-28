Рада приняла законопроект о земельной децентрализации. Вот что он предусматривает

Верховная Рада в целом приняла законопроект № 2194 — это один из проектов из пакета реформы, касающейся земельной децентрализации. Закон позволит вернуть в коммунальную собственность местных общин земли, которые находятся за пределами населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте Рады, а детали рассказывает партия «Слуга народа» — инициатор законопроекта.

Благодаря этому закону 1 400 местных общин будут распоряжаться 10 миллионами гектаров земли — это 1/6 территории Украины. Государству останутся 0,75 миллиона гектаров: военные полигоны, природоохранные земли и участки госпредприятий.