Рада приняла законопроект о земельной децентрализации. Вот что он предусматривает

Верховная Рада в целом приняла законопроект № 2194 — это один из проектов из пакета реформы, касающейся земельной децентрализации. Закон позволит вернуть в коммунальную собственность местных общин земли, которые находятся за пределами населенных пунктов.
Об этом говорится на сайте Рады, а детали рассказывает партия «Слуга народа» — инициатор законопроекта.
Благодаря этому закону 1 400 местных общин будут распоряжаться 10 миллионами гектаров земли — это 1/6 территории Украины. Государству останутся 0,75 миллиона гектаров: военные полигоны, природоохранные земли и участки госпредприятий.
Законопроект также предусматривает следующее:
- Продавать или сдавать участки в аренду — будет решать община.
- Вся выручка пойдет в местный бюджет — около 4,5 миллиарда гривен ежегодно.
- Использование земель будет контролировать община, а не Госэкоинспекция.
- Арендатор — первый в очереди на покупку участка.
- Предоставление новых участков для огородничества — не более 0,6 гектара.
- Общины сами будут договариваться о границах между собой.
- Парламент не будет согласовывать изменения целевого назначения особо ценных земель.
Также документ отменяет лишние разрешения и дублирование процедур проверки земельной документации.
«Слуга народа» объяснила, что долгое время не могла принять этот законопроект из-за оппозиции, которая подала к нему более трех тысяч поправок.
- Напомним, что 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли, который будет открыт с 1 июля 2021 года. Его поддержали 259 нардепов.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Продажа земли иностранцам будет решаться на Всеукраинском референдуме.