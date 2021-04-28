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Рада приняла законопроект о земельной децентрализации. Вот что он предусматривает

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Рада приняла законопроект о земельной децентрализации. Вот что он предусматривает

Синиця Олександр / УНІАН

Верховная Рада в целом приняла законопроект № 2194 — это один из проектов из пакета реформы, касающейся земельной децентрализации. Закон позволит вернуть в коммунальную собственность местных общин земли, которые находятся за пределами населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте Рады, а детали рассказывает партия «Слуга народа» — инициатор законопроекта.

Благодаря этому закону 1 400 местных общин будут распоряжаться 10 миллионами гектаров земли — это 1/6 территории Украины. Государству останутся 0,75 миллиона гектаров: военные полигоны, природоохранные земли и участки госпредприятий.

Законопроект также предусматривает следующее:

  • Продавать или сдавать участки в аренду — будет решать община.
  • Вся выручка пойдет в местный бюджет — около 4,5 миллиарда гривен ежегодно.
  • Использование земель будет контролировать община, а не Госэкоинспекция.
  • Арендатор — первый в очереди на покупку участка.
  • Предоставление новых участков для огородничества — не более 0,6 гектара.
  • Общины сами будут договариваться о границах между собой.
  • Парламент не будет согласовывать изменения целевого назначения особо ценных земель.

Также документ отменяет лишние разрешения и дублирование процедур проверки земельной документации.

«Слуга народа» объяснила, что долгое время не могла принять этот законопроект из-за оппозиции, которая подала к нему более трех тысяч поправок.

  • Напомним, что 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли, который будет открыт с 1 июля 2021 года. Его поддержали 259 нардепов.
  • Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Продажа земли иностранцам будет решаться на Всеукраинском референдуме.